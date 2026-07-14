快訊／前「反骨男孩」孫生母又栽了　淡水餐廳偷Gucci包下場曝

▲孫生母淡水老街偷名牌包，5年5度涉竊今宣判。（圖／翻攝自Instagram／soon6669、資料照／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

前「反骨男孩」成員、YouTuber孫生涉4起性侵案件遭起訴，北院上月依1個強制猥褻罪判刑10月，依1個對未滿16歲女子為性交罪判刑6月，2罪共判刑1年4月。未料孫生自身官司尚未落幕，母親也因涉嫌闖入淡水老街餐廳倉庫、偷走Gucci名牌包遭起訴，士林地院今（14日）依竊盜罪累犯，判處有期徒刑1年，母子接連因刑案遭判刑。

孫母今年1月27日下午2時許，在新北市淡水老街一帶徘徊，疑似鎖定店家後，擅自進入某餐廳員工使用的儲藏室。當時，隔壁甜點店老闆察覺她形跡可疑，便一路尾隨查看，發現孫母進入儲藏室後，拿起員工所有的Gucci名牌包等財物，準備離開現場。

甜點店老闆見狀，立即通知餐廳人員並報警。警方獲報到場後，將孫母帶回淡水水碓派出所製作筆錄。孫母警詢時辯稱：「我眼睛不好，不知道拿了什麼東西。」否認具有竊盜犯意。

案件移送士林地檢署偵辦後，檢察官認為孫母涉有竊盜罪嫌，但無羈押必要，訊後諭知請回，偵查終結後依法提起公訴。

案件進入士林地院審理後，法院原訂5月28日首次開庭，但孫母未依傳票到庭，也未事先請假，法院因此依法核發拘票，將她拘提到案。士林地院審理後，今依竊盜罪判處有期徒刑1年。

事實上，孫母過去已多次因竊盜案件遭判刑。2021年1月，她在台北捷運芝山站假意協助一名行動不便婦人推輪椅，卻趁機偷走對方錢包，士林地院於2022年1月依竊盜罪判處有期徒刑6月。

2022年1月，孫母又前往新北市淡水區一家冷氣行，偷走店員放置的LV名牌包，士林地院同年9月認定她構成累犯，判處有期徒刑7月。

同年7月，孫母再於台北市百貨公司及髮廊接連行竊，分別偷取架上商品及店員錢包，台北地院於2023年2月依2件竊盜罪，合併判處有期徒刑1年。

2025年2月，孫母出獄後不久，又闖入台北市士林區一家床墊店，從櫃台偷走皮夾，裡面裝有現金8000元及相關證件。士林地檢署於2025年9月依竊盜罪將她提起公訴。

此次淡水老街竊案，已是孫母自2021年以來至少第5度涉及竊盜案件，其犯案模式多為進入店家，或趁被害人未注意時直接拿取財物，犯案地點遍及台北、新北，淡水地區更已是第2次發生。