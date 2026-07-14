去唐吉訶德「逛到很躁」還迷路！　驚人內幕曝光

▲唐吉訶德。（圖／翻攝自臉書／驚安殿堂・唐吉訶德）

記者周亭瑋／綜合報導

許多台灣人赴日旅遊時，都會到唐吉訶德血拚，但其擁擠的通道與雜亂的陳列，常讓不少旅客逛到頭暈目眩。旅日達人林氏璧日前發文揭密，指出這種讓人覺得擁擠、混亂甚至迷失方向的店內動線，在零售學上被稱為「壓縮陳列」。這並非規劃不當，而是創辦人安田隆夫刻意設計的獨門商法，透過與傳統零售業背道而馳的「三難原則」，激發消費者的尋寶樂趣與衝動購物的慾望。

源自18坪小店意外靈感 「三難原則」把購物變探險

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林氏璧指出，這種獨特的陳列方式源自於創辦人安田隆夫29歲時開設的特價品店「泥棒市場」。當時因店面僅有18坪，只好將紙箱一路堆疊至天花板，並貼滿手寫海報，沒想到這種雜亂空間反而激發顧客「翻箱倒櫃」的挖寶樂趣，成為唐吉訶德的原型。

傳統零售業講求商品要「好找、好拿、一目瞭然」，安田隆夫卻認為這樣太無聊，因而制定了相反的「三難原則」，即「難找、難拿、難看見」。他認為，當顧客在迷宮般的走道中，意外於不起眼角落挖到超值商品時，大腦產生的成就感與驚喜感，能將單純的購物昇華為娛樂體驗。

越亂越想買！利用「壓迫感」拉長停留時間、催眠感官

這種刻意為之的「亂」，背後隱藏著強大的消費心理學。窄小的走道與堆到天花板的商品，讓顧客無法一眼看穿各區域，在尋寶過程中，常會路過原本沒打算購買的零食或藥妝，進而創造衝動購物。

此外，動線混亂能有效延長顧客在店內的「滯留時間」，在零售學中，停留時間越長，消費的客單價通常越高；再搭配各分店極具特色、寫滿「激安、數量限定、便宜到爆」的手繪POP海報，營造出祭典般的狂歡氣氛，更容易讓人產生不買可惜的催眠錯覺。

不過，林氏璧也坦言，若想省時間或急著買齊東西的旅客可能不適合，建議可改去賣場空間較寬敞的「MEGA Donki」分店。

網友喊「逛到很躁」頻迷路 正反意見兩極

貼文曝光後引發熱烈討論，不少網友紛紛回應，「原來找不到是真的，逛唐吉軻德時有這個感覺，一直以為是自己的問題，沒想到是唐吉軻德故意的安排」、「就算問了店員，還是不一定找得到」、「他的擺法讓人看了很躁，然後請的店員都不曉得商品在哪」、「如果趕時間的人，真的不建議進去唐吉軻德買東西，因為根本沒時間找東西」、「我真的在唐吉軻德裡面迷路走不出來」、「平時沒事逛的時候OK，但你急著要買一個東西就會很幹」。

但也有另一派喜愛這種購物氛圍的網友表示，「去唐吉訶德買東西就是去探險一樣，看到喜歡買就對了！每家店賣的東西還不一樣！一不小心就會迷失自我」、「我曾在唐吉訶德內迷路...轉不出來」、「唐吉軻德有的還會變換迷宮格局，太久沒去已經不能憑經驗找」。

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