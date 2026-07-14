嫌10年老友「聊天習慣」根本保育類　萬人吵翻：我們沒死

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著智慧型手機普及，各式各樣的Emoji與貼圖成為現代人傳訊息的主流，不過那些承載七八年級生青春回憶的「無名、即時通」經典顏文字，至今仍有許多死忠擁護者。就有網友與久未聯絡的朋友重新搭上線，眼看對方仍在用當年即時通的聊天語言，他忍不住驚呼，「這是保育類了吧！」沒想到，這番話被洗版狂酸，「我們是老了不是死了」、「對不起 = =」。

經典神韻「Emoji取代不了！」

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一名網友在Threads發文直呼，最近跟一個10年沒聯絡的朋友重新搭上線開始聊天，他竟然還在用即時通的聊天語言，像是「：）」、「：））」、「= =」等，這讓他不禁好奇，「還有人身邊在用這種嗎？這已經保育類了吧？」

貼文一出，狂吸超過1.8萬人按讚，大批網友紛紛湧入評論區，洗版捍衛自己的青春，「供殺X我們沒死欸」、「不行，我永支= =和XD」、「我活到現在終於成為保育類了，謝謝喔= =」。

許多人直言，比起手機內建的表情符號，傳統顏文字更具備靈魂與無法取代的神韻，並點名「= =」與「XD」至今依然是生活必備，「發現= =和XD，比手機裡的表情符號更能形容當下的感覺XD」、「= =超好用，在不耐煩又有點生氣的時候，而且一定要連著的= =」、「= =不加空格是邪教吧」、「=.= 有嘴巴可以不用空格，= =有空格才是王道啊」、「現在打XDDDD都會有點心虛，但是= =完全好用」。

知名粉專也認證：請多愛護

除了最基本的表情，大票網友也點名其他經典符號，「好喜歡用:0) 、XD、@@、 = = 、：/，emoji也取代不了那個神韻」、「糟糕，我還在用 >"<」、「我超喜歡QAQ跟A_A」、「天啊，我現在還在Orz」、「好笑到要跌倒的程度要用 =））」、「我曾經有個同事還會把符號講出來：幫哭踢ㄟ踢TAT」。

不僅如此，連知名粉專都現身笑回，「我發文都還在用欸，保育類，請多愛護」。此外，也有內行網友分享冷知識，透露其實連Google瀏覽器開太多分頁視窗的時候，右上角也會出現「：）」的微笑符號。

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