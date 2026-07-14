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南部出現強陣風「比颱風還要狂」　台南人崩潰：有夠難騎車

▲▼天氣,下雨,豪大雨,暴雨,颱風。（圖／記者周宸亘攝）

▲南部地區出現強風。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者施怡妏／綜合報導

巴威颱風遠離後，風雨應逐漸趨緩，不過南台灣從昨天起風勢增強，陣風比颱風期間還大。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急的貼文」指出，南海另有熱帶擾動99W，預估持續往西移動，朝香港、廣東一帶前進，南部地區容易出強陣風，也提醒要前往香港、澳門的朋友多多留意航班動態。

南部地區從13日起明顯感受到風勢增強，不少網友很有感，在Threads發文，「奇怪了⋯巴威不是遠離台灣了嗎？怎麼今天高雄的風大到我懷疑它還在附近，難道這是颱風尾嗎？」「風超大，有夠難騎車」、「颱風不是走了嗎，怎麼風還那麼大啊！」「台南風現在變超大欸，不要這樣我有點害怕，屋頂才剛蓋好不到一年」。

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南海擾動朝西移動　赴港澳旅客留意航班

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急的貼文」發文，南海目前有熱帶擾動99W形成，預估未來幾天將持續往西方移動，朝香港、廣東一帶前進。粉專也提醒，這幾天計畫搭機前往香港或澳門的旅客，應留意航空公司公布的航班動態。

針對南部風勢偏強，粉專說明，台灣正好位於太平洋高壓與低壓之間，持續受到偏南風吹拂，再加上地形加速效應，使南部地區容易出現強陣風，期間也會不時降雨，天氣較不穩定，其他地區則須留意午後大雷雨。

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