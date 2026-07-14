機場check in突見公告「隨身行李免費託運」！內行曝1情況很常見

▲原PO讚喊「賺到了」。（示意圖／記者蔡玟君攝）



記者施怡妏／綜合報導

出國旅遊購物後，許多旅客最擔心行李超重，得額外支付費用，一名網友表示，在機場櫃台報到時，看到櫃台擺出公告，因航班搭乘人數較多，旅客可將隨身行李改為免費託運，不必另外加收費用，「只限今天」，讓他開心直呼賺到了。對此，不少網友都曾遇過，「如果是小飛機從日本或南韓回來，還蠻常見的。」

網友在Threads發文，這次出國買了不少戰利品，原本很擔心行李重量超出限制，沒想到抵達機場櫃台辦理報到時，發現地勤人員擺出一張公告。

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登機箱意外獲得免費託運



內容指出，由於該航班搭乘人數較多，旅客可以將原本準備帶上飛機的隨身行李改為託運行李，而且不需要支付額外費用，只限當日。原PO開心直呼「賺到免費託運超爽的。」

貼文曝光，許多網友都遇過類似情況，「之前在成田機場有遇過地勤在候機室，因為同樣的理由，一個一個詢問客人要不要把隨身行李託運，也是免費的」、「免費託運隨身行李，然後再去免稅店買爆」、「我也遇過一次，大家隨身行李都是拿3coins的那種透明收納袋裝，只有我是登機箱，就出示這個牌子給我看」、「從韓國回程如果搭虎航好像很容易遇到」、「我也遇過兩次，但剛好都是留空箱要去機場裡面買的」、「之前虎航桃園出發，朋友發現手提超過快1公斤，直接蹲在地上整理，結果一到櫃檯，跟我們說今天人比較多全部幫我們託運」。

事實上，機票達人「布萊N」曾在臉書分享，某次搭乘香港快運前往香港，因為是短程旅行，只攜帶登機箱，沒有另外購買託運行李。辦理報到時，地勤主動告知當天班機幾乎客滿，擔心機艙內沒有足夠空間放置登機箱，可以免費託運。突如其來的安排讓他相當意外，後來進一步了解才發現，當航班載客率較高或機艙置物空間不足時，航空公司開放部分登機箱免費託運的情況很常見。