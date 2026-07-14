夜店大亨夏天倫婚變！控前妻「名媛界大S」偷220萬　慘吞三連敗

▲夜店大亨夏天倫控告前妻黃廉盈竊盜、侵占、遺棄、強制、妨害幼童發育及加重誹謗等罪，至今不起訴、再議、自訴3連敗。（圖／翻攝自Instagram／hsia_alan、lienhsia）

記者葉品辰／台北報導

有「名媛界大S」之稱的黃廉盈，遭前夫、夜店大亨夏天倫指控搬離內湖住處時，涉嫌偷走保險箱內約220萬元現金，以及多年壓歲錢，還控她涉嫌誹謗。不過士林地檢署調查後認定罪嫌不足，將黃不起訴處分，高檢署駁回再議後，夏天倫又１向士林地方法院聲請准許提起自訴。法院審理後認為，檢方認事用法並無違誤，且卷內仍欠缺積極證據證明黃女涉犯竊盜、侵占等罪，裁定駁回聲請，夏天倫歷經不起訴、再議、自訴3關全數敗訴，全案確定。

夏天倫主張，黃廉盈於2021年8月搬家時，趁機拿走放置於保險箱內、屬於2名女兒的220萬元現金及多年累積的壓歲錢；另於2024年9月在臉書發文提及「經歷12年精神暴力」、「偽單親生活」等內容，認為她涉嫌加重誹謗，因此提告竊盜、侵占、遺棄、強制、加重誹謗等罪。

▲2025年3月，夏天倫與律師親自現身士林地檢署。（資料圖／記者黃宥寧攝）

士林地檢署偵辦後，比對相關卷證、對話紀錄及證人說法，認定現金究竟何時遺失、由何人取走均無法證明，也沒有監視器畫面等客觀證據，且竊盜告訴已逾法定6個月告訴期間；臉書發文則屬婚姻衝突下的個人感受及對前夫公開指控的回應，難認屬捏造事實，因此全案不起訴，高檢署也駁回再議。

夏天倫不服，再向士林地院聲請准許提起自訴。不過法院指出，本案自訴聲請範圍僅限於竊盜、侵占部分，審查重點在於檢方不起訴是否有違反經驗法則、論理法則或證據法則，而非重新偵查案件。法院審酌卷證後認為，檢方及高檢署均已詳細調查證據，並未發現足以認定黃廉盈涉犯竊盜、侵占的積極證據。

判決也進一步指出，夏天倫主張雙方未曾約定每月支付8萬元房租，但依兩人對話紀錄可見，黃女曾表示「除了房租一個月再給我8萬也可以」，夏男回覆「沒關係」，並曾提及已匯款8萬元，足見雙方確有相關金錢往來及討論；且兩人雖於2021年簽署離婚協議書，載明已就房地產、債務及財產達成協議，但並未具體約定內容。

此外，夏天倫多年後仍有122萬餘元存放於黃女名下帳戶，直到2025年才請求返還，黃女也立即匯回，可見雙方離婚後財務關係並未完全結清，因此黃女所稱夏男曾同意支付房租，並非毫無依據。法院認為，夏天倫提出的指控仍缺乏客觀證據支持，尚存合理懷疑，無法達到刑事起訴所需的犯罪嫌疑程度，因此認定檢方不起訴及高檢署駁回再議均無不當，裁定駁回准許提起自訴聲請，全案確定。