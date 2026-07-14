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怎麼又是你！3個月遭同一員警攔查　高雄男上次酒駕這回毒駕

▲▼鼓山毒駕 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲洪姓男子被同一員警攔下，這次酒駕變毒駕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名54歲洪姓男子3個月前因酒駕遭鼓山警分局龍華派出所一名員警查獲，沒想到日前又騎車違規上路，竟再度栽在同一名警員手中，這回雖未酒駕，卻涉嫌毒駕，警方不僅查出他唾液毒品快篩呈陽性，更當場起獲安非他命，依公共危險及違反《毒品危害防制條例》等罪嫌移送法辦。

警方表示，12日晚間6時許，龍華派出所員警巡邏行經鼓山區中華一路與明誠三路口時，發現洪男騎乘機車一路疾駛，不僅任意變換車道，還未依規定打方向燈，立即上前攔查。

洪男停車後主動配合受檢，但員警一眼就認出他，忍不住脫口而出「怎麼又是你！」原來洪男3個月前才因酒駕遭他查獲，當時車牌還被當場扣繳，未料這次竟改騎另一輛機車違規上路。

警方指出，洪男雖未飲酒，但神情異常緊張，身上還散發疑似毒品氣味，員警隨即對他進行唾液毒品快篩，結果呈現陽性反應。洪男眼見難逃法網，不斷向警方求情，但員警仍依法執法，將他逮捕。

警方進一步搜索時，又在洪男身上查獲安非他命毒品，全案警詢後依公共危險罪及違反《毒品危害防制條例》移送偵辦。

此外，警方也查出洪男駕照早已遭註銷，卻仍無照騎車上路，另涉及毒駕及未依規定使用方向燈等交通違規，依法一併舉發。其中無照駕駛最高可罰3萬6000元、未依規定使用燈光最高3600元、毒駕最高可罰9萬元，合計最高可裁罰12萬9600元。

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