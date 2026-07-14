在女友房撿到半顆藥！學長揭真相「綠到發慌」　藥學系男崩潰了

▲原PO在女友房間發現「半顆藥」，事後得知真相超崩潰。（示意圖／CFP）

文／鏡週刊

一名男網友近日在女友房間發現「半顆藥」，好奇問對方是什麼藥物，卻沒想到女友卻避開話題不說，心裡覺得有異的原PO，事後以圖搜圖沒有一模一樣的藥物，因此好奇發文求助網友，貼文一曝光，讓網友紛紛提關鍵原因，直喊「綠到發慌」。

該名男網友在Dcard以「請問這是什麼藥」為題發文，透露在女友房間裡地板撿到半顆藥，事後以圖搜圖沒有一模一樣的藥物，但問女友對方也不說，只好發文求助網友，並附上藥品圖片。

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▲原PO求問這半顆藥丸是什麼藥。（圖／翻攝自Dcard）

文章一曝光，隨即掀起大票網友討論，並釣出醫藥系的學長姐們回應，「現在要嘛你女友出軌一個陽痿的，要嘛她加你飯裡你被她當成陽痿的，自己選一個」、「綠光戰警，綠到發慌，而且還找一個需要吃藥的，哈哈哈哈哈，快點分手」、「壯陽藥，你可以準備吵架了」、「這題由長期陽痿+早洩，服用慢處箋的我來回答，這是壯陽藥、犀利士，而且是原廠藥 看來對方吃很好」。

由於原PO系所顯示為「嘉南藥理大學藥學系」，一曝光被不少網友揶揄，「藥學系講什麼廢話，藥學系需要問人」、「你是藥學系的直接問教授比較快」。針對網友的質疑與建議，原PO事後也再度回應，坦言「其實發文前心裏早有底了」，但不願相信這件事，如今看到網友的回應，心理五味雜陳，「還在思考要如何處理這件事，她各方面都不錯，唯獨不夠真誠吧」，也坦言「我才低年級而已，原本只有要用學校發文，結果按太快，不小心露系了」。



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