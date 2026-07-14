電商偷跑上架！Google Pixel 11 全色系實機照片曝光

▲Google 預告將於 8/13 發表新一代 Pixel 手機，電商網頁提早流出。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者黃肇祥／綜合報導

Google 似乎又藏不住秘密了！近期外媒《9to5google》在電商亞馬遜上發現，疑似提早上架的 Pixel 11 系列商品資訊，甚至附帶了完整 9 種顏色的實機照片。在延續相同設計語言的前提下，Google 這次選用了截然不同的色彩風格。

根據亞馬遜流出的資訊，Pixel 11 系列的外型與 Pixel 10 大致相同，且因標準版與 Pro 版本均換上三鏡頭，使得不同型號更難以區分。不過這次整體配色更為鮮豔且大膽，採用了高飽和度的紫紅色以及少見的桃紅色。根據官方命名，標準版 Pixel 11 共有紫紅色（Fuchsia）、苔蘚綠（Moss）、午夜藍（Midnight）三種顏色；至於 Pixel 11 Pro 系列則有更多選擇，包含沙丘色（Dune）、輕霧灰（Light Fog）、松嶺綠（Pine）與純銀色（Sterling）。

▲外媒曝光 Pixel 11、Pixel 11 Pro 系列共 7 種顏色。（圖／翻攝9to5google）

至於摺疊手機 Pixel 11 Pro Fold 的選擇相對較少，僅提供松嶺綠（Pine）與午夜黑（Midnight）兩種配色：

▲外媒曝光 Pixel 11 Pro Fold 兩種顏色。（圖／翻攝 9to5google）

除了外觀圖片，亞馬遜頁面也證實了部分規格資訊。例如 Pixel 11 將沿用 6.3 吋、1080×2424 解析度的螢幕，儲存空間改為 256GB 起跳並搭配 12GB 記憶體，電池容量為 4985mAh，略高於前一代；售價則比前一代貴了 100 美元（約 3,216 元），來到 899 美元起（約 28,912 元）。Pixel 11 Pro 同樣配備 12GB 記憶體，並擁有 5115mAh 電池容量；而摺疊款 Pixel 11 Pro Fold 的電池容量最小，僅有 4750mAh。

綜觀本次流出的資訊可以發現，Google 將如傳聞所述淘汰 128GB 機型，全面改以 256GB 起跳，但同步提高了入手門檻，並未在價格上給予折讓。此外，Google 依舊堅持 12GB 以上的記憶體規格，不過 Pro 型號的記憶體很可能略微縮水，從前代的 16GB 降為 12GB，但《9to5google》也指出，這次亞馬遜電商的許多資訊似乎只是沿用舊有 Pixel 10 的規格欄位，因此真實性仍有待確認。

Pixel 11 預計 8/13 發表，全球首款台積電 2nm 手機

Google 已經預告，將在台灣時間 8 月 13 日舉辦 Made by Google 發表會。據傳其搭載的 Tensor G6 晶片將是全球第一款使用台積電 2nm 製程技術的智慧型手機晶片，且會採用 Arm 最新架構的 CPU 並換上聯發科數據機，在效能與續航表現上的升級值得期待。