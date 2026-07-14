透天厝種大麻找少年當園丁　製毒師辯「只是來送飲料」重判10年

▲蔡男夥同楊男種大麻，找來少年當園丁掃落葉，遭判刑。（示意資料圖／台中市調站提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一處透天厝竟成大麻栽種工廠！蔡姓男子夥同楊男子，找來少年在民宅內大規模栽種大麻，市值破億元，蔡男矢口否認犯行，辯稱「只是到場聊天、送飲料」，但出資的楊男指證大麻是蔡提供，打臉戳破謊言，蔡遭判處有期徒刑10年6月；楊男獲減刑輕判7年。同案少年偵審中均坦承不諱，由少年法庭審理中。

判決指出，蔡與楊於2022年間謀議製造大麻，約定由楊出資並提供種植場所，由蔡指導將內部區隔為數個溫室，並購置生長燈、濕度計、乾燥設備等專業器材，取得大麻植株進行繁殖，待大麻長成後剪取枝葉乾燥，製成可供施用的大麻花成品。期間指示少年不定時前往工廠巡視冷氣運轉狀況，並清理掉落的大麻葉，協助照料大麻生長。

全案直至2023年9月3日遭調查局人員搜索，當場查扣大麻植株數百株及大批乾燥大麻花成品，總淨重逾3公斤，可直接點火施用的大麻花成品。

▲蔡男夥同楊男種大麻，找來少年當園丁掃落葉，遭判刑。（示意資料圖／台中市調站提供）

然而，蔡男則全盤否認，辯稱平時僅前往該處與楊男聊天、送飲料，案發當天是因楊男懷疑遭仇家跟車，才應邀前去協助查看車牌，絕未參與種植或提供技術指導。

面對檢方起訴，被告楊男自始坦承全部犯行，承認出資租屋、由蔡種植並參與乾燥製程，「無論收成多寡，蔡可分得一公斤成品」，法官認定，二人就本案有犯意聯絡與行為分擔，且與少年共同犯罪，均依《兒童及少年福利與權益保障法》加重其刑；楊另因符合偵審自白減刑規定，獲依法減輕其刑，最終量處如上刑度。全案仍可上訴。