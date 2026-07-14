川普喊收20%護航費　「誰付錢、合法嗎」2大疑問一次看

▲伊朗首都德黑蘭一塊大型反美廣告看板，描繪川普與荷莫茲海峽。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普13日宣布，將對通行荷莫茲海峽的所有貨物徵收20%費用，作為護航服務的代價。不過，他的提議很快引發了關於法律與可行性的諸多質疑。

川普在真相社群（Truth Social）發文表示，「美國從現在起將被稱為『荷莫茲海峽守護者』（THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT），但正因如此，為了公平起見，將就所有運輸貨物獲得20%的補償」，用於提供安全保障所需的一切費用。

不過，費用計算基礎至今不明，白宮也未回應CNN的提問。

1、誰來付錢？

海事戰略中心（CMS）資深研究員、航運公司Trailer Bridge前CEO麥考恩（John McCown）指出，人們首先必須了解究竟要花多少成本，才能評估是否使用這項服務，但從川普的貼文中，根本無從得知計費方式。

他提問，究竟是封鎖行動成本、美國海軍護航成本，還是貨物總價值的20%？是否由所有船隻分攤？

▼從阿曼穆桑代姆港望向荷莫茲海峽的船隻。（圖／路透）

麥考恩進一步說明，根據航運業慣例，託運方支付給船運商的費用，約佔貨物價值的2%至3%。不論是上述哪種情況，若新費率翻漲10倍，業者根本負擔不起，恐怕沒人願意支付。

此外，保險業者可能擁有最終決定權。因為即使船東願意付費換取美國護航，保險業者仍可能認定安全風險太高，拒絕為通行船隻提供保障。

2、費用合法嗎？



荷莫茲海峽屬於國際水道，船隻依《國際法》享有自由通行權。美國海軍戰爭學院（US Naval War College）國際海事法教授克拉斯卡（James Kraska）直言，這些費用實際上就是通行費，而這種做法不被國際法允許。

▼荷莫茲海峽通行依然困難重重。（圖／路透）



他解讀，川普貼文的意思是，「我們要護送船隻通過這裡，如果你想要加入，費用如下。」這種選項就符合國際法，因為屬於「自願性收費」，託運方可自行決定是否想要付費換取保護，而非根據是否付費決定貨物是否能夠通行。

不過，克拉斯卡坦言，即便合法，也不代表他一定會建議這麼做。

貨運分析平台Xeneta的資深顧問詹森（Bjorn Vang Jensen）則援引歷史典故指出，全球上一次遇到類似情況，是丹麥自15世紀初至19世紀中葉，對外國船隻收取厄勒海峽（Øresund）通行費，「諷刺的是，這種做法正是因為美國干預而中止。」