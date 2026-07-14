美軍「海盜」無人艇立功！　襲擊伊朗港口畫面曝光

記者張方瑀／綜合報導

美國海軍新型薩羅尼克「海盜」（Saronic Corsair）海上無人艇近期在中東大展身手，不僅成功救援落海美軍，更首度投入戰鬥，精準炸毀伊朗的潛艦與維修設施，創下救援與實戰的雙重首例。

▲美國海軍新型薩羅尼克「海盜」海上無人艇襲擊伊朗港口。（圖／翻攝自X／@CENTCOM）



直衝伊朗海軍基地 猛烈爆炸畫面曝光

根據《商業內幕》報導，美國中央司令部透露，上週末針對伊朗潛艦及維修設施的空襲中，美軍出動了3艘由薩羅尼克製造的「海盜」無人艇。網路影片顯示，無人艇駛入港口並精準命中目標，引發巨大爆炸。

司令部指出，襲擊地點為伊朗阿巴斯港海軍基地（Bandar Abbas Naval Base），這是美軍史上首次在戰鬥中動用海上無人艇。「海盜」無人艇長24英尺，航程逾1000海里，酬載高達1000磅，可執行情報、監視、偵察等多項動能與非動能任務。

首度成功救起阿帕契機組員

Yesterday, using multiple one-way attack surface drones, CENTCOM forces successfully struck a submarine and ship maintenance facility in Iran. Three Corsair unmanned surface vessels hit the port at Bandar Abbas Naval Base, marking the first time American forces have employed sea… pic.twitter.com/bOM2kmgRxz — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 13, 2026

無人艇也在救援任務中建功。上個月，一架美國陸軍AH-64阿帕契直升機遭擊落，美方指控是伊朗所為並予以反擊。當時，隸屬中東「第59特遣隊」（Task Force 59）的一艘「海盜」無人艇，成功救起落海機組員，並載至安全海域交由直升機接駁。

司令部發言人霍金斯（Tim Hawkins）上校表示，第59特遣隊自3月下旬起部署該款無人艇。這起事件創下了美國海軍無人艇首次用於救援任務的實戰紀錄。

深入荷莫茲海峽掃雷

這些進展突顯美國海軍正積極將無人化技術融入作戰。在美伊局勢緊繃下，海軍曾派無人水下載具協助清除伊朗在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）佈下、威脅美軍與商船的小型水雷。

今年4月，中央司令部宣布法蘭克·E·彼得森號（USS Frank E. Peterson）與麥可·墨菲號（USS Michael Murphy）兩艘驅逐艦參與海峽掃雷，並強調包含水下無人載具在內的更多部隊都將加入清除行列。

▲美軍「海盜」無人艇。（圖／取自Saronic）



「史詩狂怒行動」出動低成本無人機

此外，在針對伊朗的「史詩狂怒行動」（Operation Epic Fury）中，美軍首度使用SpektreWorks開發的「低成本無人戰鬥攻擊系統」（LUCAS）單向攻擊無人機。

這款仿造伊朗「見證者」（Shahed）無人機打造的低成本系統，可從多處發射，並具備火箭輔助起飛與廣泛航程。

中央司令部在2025年12月成立首支單向攻擊無人機中隊「毒蠍打擊特遣隊」（Task Force Scorpion Strike）後，隨即在今年2月宣布LUCAS無人機已首次投入實戰。