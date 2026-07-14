卓榮泰為致癌油風波赴立院報告　國民黨嗆道歉：否則不讓你上台

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

致癌油風波影響全台，行政院長卓榮泰今（14日）下午將至立院進行專案報告並備質詢，國民黨文傳會主委陳以信表示，在中聯致癌油事件真相尚未完全釐清、所有檢驗尚未完成前，就急著討論如何重新上架，完全搞錯施政優先順序。他痛批政府將風險轉嫁消費者，讓人民陷入決策兩難，並要求行政院長卓榮泰下午專案報告前，應先向國人鄭重道歉，否則政府對不起國人不該讓他上台。

根據報導行政院將採「分源分項、逐批確認、上下游核對」等原則辦理重新上架機制，陳以信說，國民黨完全支持台北市長蔣萬安所提出主張，政府不能圖利護航業者，在問題真相尚未查明前，政府不應急著讓產品重新上架。畢竟現在民眾最擔心的是，到底哪些產品真正安全、哪些產品仍有風險？如果政府一邊說風險尚未完全確認，一邊又急著讓產品回到貨架，只會讓全民陷入「買也不是、不買也不是」的消費恐慌，政府根本是在把風險轉嫁給消費者。

陳以信質疑，這次食安風暴爆發至今，行政院食品安全辦公室幾乎神隱，完全看不到發揮跨部會整合與風險管理功能。他指出食安辦不是出事就躲在行政院背後，更不是等事情過了才出來收尾，而是應在第一時間站到第一線，統籌資訊揭露、風險評估與跨部會應變。他批評食安辦徹底失能，食安辦主任許輔完全失職，食安辦是這波食安風暴中最該被檢討究責的單位！

陳以信指出，政府現在該做的，是先負起消費者保障責任。他要求行政院立即啟動食安基金，協助消費者求償，代位承擔民眾因政府監管失靈所承受的損失，而不是讓消費者自己承擔風險、自己蒐集證據、自己打官司。政府必須負起風險管理責任，而不是把責任全部推給市場與人民。

陳以信最後嚴正要求，行政院長卓榮泰今天下午赴立法院進行食安專案報告前，必須先向全國人民正式道歉。畢竟從事件爆發以來，政府反應慢半拍、資訊不透明、決策反覆，已經嚴重打擊人民對政府食安把關的信任。如果卓榮泰連一句真誠的道歉都沒有，就沒有資格站上立法院報告，更沒有資格要求人民重新相信政府。