美軍「十多架軍機」盤旋中東上空！　川普嗆：明晚繼續打

▲美軍「十多架軍機」盤旋中東上空。（圖／翻攝自FlightRadar 24）



記者張方瑀／綜合報導

美軍中央司令部（CENTCOM）宣布對伊朗展開連續第3晚的空襲行動。根據航班追蹤數據顯示，當地時間14日清晨，至少有十多架美國軍機在波斯灣的阿拉伯聯合大公國海岸外、阿曼灣以及沙烏地阿拉伯上空盤旋待命。

超強預警機升空 同時鎖定600個目標

根據CNN報導，截至伊朗當地時間14日凌晨3時30分，滯留在中東上空的軍機包含9架KC-135R與2架KC-46A空中加油機。從飛行追蹤數據中也能發現多架情報與偵察機現蹤，包含一架E-3B「哨兵」空中預警管制機，以及一架美國海軍P-8「海神」海上巡邏偵察機。

其中，E-3B預警機具備強大的空中監控能力，範圍涵蓋從地面到平流層、廣達12萬平方英里的戰場空間。該機型更可同時追蹤約600個目標，舉凡其他飛機、飛彈、大型無人機，甚至是戰場上的戰車皆逃不過它的監測。

川普放話「狠狠痛擊」 誓言掌控荷莫茲海峽

針對美軍近期的軍事行動，美國總統川普在接受保守派廣播節目主持人修伊特（Hugh Hewitt）專訪時直言，「我們今晚會狠狠痛擊他們，明天也會繼續下重手。」

川普向記者強調，美國最終將完全掌控荷莫茲海峽，並堅稱這場對伊朗的戰爭進展「非常迅速」，即使目前已遠遠超過他原先預測的結束期限。

他將此次行動定調為一場「軍事衝突」，否認最新的轟炸代表戰事進入新的長期階段，但他拒絕透露行動究竟會持續多久。

伊朗本土傳爆炸聲 軍方稱已發動無人機反擊

另一方面，根據伊朗媒體當地時間14日清晨報導，伊朗南部港口城市班達阿巴斯，以及基什島、格什姆島和阿布穆薩島皆傳出爆炸聲響。

對此，伊朗軍方發布聲明指出，為了回應「美國對伊朗反覆的侵略行為」，已出動無人機針對科威特境內的一處美軍基地發動反擊，成功摧毀包含通訊系統、油槽、一套愛國者防空飛彈系統、監視塔與一座彈藥庫。