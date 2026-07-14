最美前檢座「跨性別」被父母痛罵　40歲從全家光榮淪失敗孩子

▲「樂樂律師」陳樂涵（原名陳漢章）。（圖／翻攝IG／attorneylakulaku）

記者葉國吏／綜合報導

有最美檢察官稱號的跨性別網紅陳樂涵（原名陳漢章），日前在節目首度揭露身分轉變後與雙親的家庭傷痛。她坦言，自己原本是全家驕傲，卻在身分被曝光後遭痛罵是失敗的孩子，讓她從原本的家族榮耀，一夕之間變成了恥辱。

陳樂涵日前受邀參與由泰勒TYLER所主持的網路Podcast節目《第二次呼吸》。她在訪談中吐露心聲，外人看她以前事業發展非常順遂，一直以來都是整個家族裡面的最大榮耀，怎知選擇做自己後一切變調。

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父母知情後情緒爆發

她透露在剛開始嘗試改變外貌與生活形態時，雙親表面上始終維持沈默，對她的轉變也裝作沒看見，這一度讓她產生誤解，以為長輩的想法觀念非常前衛開明，能體諒她的選擇。

直到後來她才赫然發覺，家人的若無其事並非真正釋懷，而是把所有的驚恐與反對情緒強壓在心底深處。當她的跨性別特質引來大量媒體報導關注時，父母隱忍已久的負面壓力才一瞬間全面爆發。

盼親人放下傳統框架

回憶起當時的情景，陳樂涵難過地表示，自己40歲前事業有成、是全家的光榮，結果跨性別身分曝光後，反遭父母痛罵、淪為「失敗的孩子」，她心碎形容，自己彷彿從家族榮耀「瞬間變成恥辱」。

她認為長輩往往會把晚輩的改變當作是對自身的否定，甚至陷入生錯小孩的內疚自責中。但她強調每個人出生都有其獨特價值，只要行得正就不需要感到愧疚，期盼父母有一天能理解並放下傳統束縛。