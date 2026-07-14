夏天熱炸卻沒人穿涼鞋？ 妹子曬「新買鞋款」遭吐槽：像阿嬤穿的

▲有網友觀察發現，明明天氣熱到讓人受不了，卻很少人穿涼鞋。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／鏡週刊

有網友日前發文詢問，發現街頭穿涼鞋的比例似乎大不如前，反而被包覆性強的運動鞋取代，想問大家是不是都不穿涼鞋了？卻因曬出自己新買的通勤涼鞋款式，遭網友一面倒吐槽太過老氣。

這名網友在Dcard發文指出，台北近日高溫難耐，但觀察周遭街頭，穿著運動鞋與布鞋的人數似乎遠多於涼鞋，她坦言，身為涼鞋派，其實也深知穿涼鞋的困擾，不僅得定期保養腳趾與指甲，還需面臨市面上涼鞋底薄易磨腳、容易曬傷，甚至擔心碰撞受傷等問題，為了兼顧舒適與涼感，她特地選購了一雙自認底軟、好走的通勤涼鞋，並自信貼出照片分享。

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沒想到貼文一出，卻引來網友無情批評，不少留言直言該鞋款顏色與樣式過於老派，甚至有人形容「這雙應該是50歲以上阿姨在穿的，完全沒有質感可言」、「老派的不是涼鞋，是妳這雙鞋！」「妳的涼鞋自帶一種歐巴桑的韻味」。

除了款式遭到批評，也有許多網友分享不穿涼鞋的考量，包括擔心腳背曬出尷尬痕跡、台灣地面髒亂不衛生、害怕被路人踩到腳趾，更有網友指出「穿涼鞋踩到水或石頭跑進腳底跟鞋子中間會感覺莫名噁心」，甚至坦言「個人不喜歡露腳趾，覺得超怪，被看到腳趾就渾身不對勁」。

儘管涼鞋遭遇大量負評，仍有支持者認為挑選款式是關鍵，有網友表示自己鞋櫃買了一堆，並分享「今年出的款式剛剛好是我喜歡的運動風羅馬涼鞋類型」，另一位網友也強調這類鞋款不僅具備厚底橡膠以達吸震效果，也能解決安全感問題，直言「我問過不愛穿涼鞋拖鞋的，她們說是安全感問題，不喜歡露腳太多」。



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