青鳥出征北市砍樹！侯漢廷：南台灣「砍樹種光電板」有在意嗎

▲侯漢廷表示，南台灣砍樹種光電板，青鳥有在意嗎？（圖／CTWANT資料庫）

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近日網路謠傳北市砍樹超過四千棵、影射是為無人機侵襲開方便之門。對此，新黨台北市議員侯漢廷昨（13）日表示，若有市民好奇台北市樹木問題，市政府應公開釋疑，但青鳥製造「北市亂砍樹」，甚至連結這是為了「方便無人機攻台」，把樹木管理變成國安危機，真是抗中保台到失智。

侯漢廷指出，北市工務局是「相當不願砍樹」的，理由就是怕被護樹團體批評。所以有人質疑北市亂砍樹，顯然不瞭解實情。首先，2025年市府就新增植樹超過13225株。哪那麼無聊刻意砍樹？地方議員接到里長、社區、市民各種會勘陳情，都是希望「要砍樹、修樹、移植」，為什麼？樹太大，又生病容易倒，不修剪，颱風來了倒了壓人壓車，清理障礙，上班日妨礙交通，有些樹根亂竄，侵蝕到馬路上，道路不平，影響行人，甚至侵蝕到住家；而在底下，會影響到地下管線、水電瓦斯電信都受影響。

侯漢廷表示，每每要會勘修剪，工務局都擔心受怕，怕護樹團體批評，自己個人是非常不爽。樹倒了產生損害了、壓迫到住戶了，護樹團體負責嗎？沒有。

侯漢廷說，甚至有些私地上有老樹，地主要砍，也被護樹團體阻止，並要求要維護樹，但由護樹團體維護嗎？也不是。有些地方，社區管委會集體開會同意要修剪或移植樹了，或者改樹種，護樹團體也會抗議，但他們抗議對象不是社區管委會，而是市政府。說白了就是打手，而市府視個案會要求綠覆率不得減少，護樹團體才沒得批評。有時，這些護樹團體和青鳥高度重疊。當年反大巨蛋就是。

侯漢廷直言，南台灣砍樹種光電板，青鳥有在意嗎？北市為了維護人民安全，修剪幾棵樹，青鳥就跑出來了，怕自己沒地方睡覺嗎？

侯漢廷表示，動不動就把所有公共議題包裝成「對岸威脅」，到底是在理性討論，還是在操作恐懼、進行認知作戰？再怎麼關心植物，都救不了沈伯洋植物人一般的選情！

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