　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 政治烽火線 ET筋斗雲

青鳥出征北市砍樹！侯漢廷：南台灣「砍樹種光電板」有在意嗎

侯漢廷表示，南台灣砍樹種光電板，青鳥有在意嗎？（圖／報系資料庫）

▲侯漢廷表示，南台灣砍樹種光電板，青鳥有在意嗎？（圖／CTWANT資料庫）

圖文／CTWANT

近日網路謠傳北市砍樹超過四千棵、影射是為無人機侵襲開方便之門。對此，新黨台北市議員侯漢廷昨（13）日表示，若有市民好奇台北市樹木問題，市政府應公開釋疑，但青鳥製造「北市亂砍樹」，甚至連結這是為了「方便無人機攻台」，把樹木管理變成國安危機，真是抗中保台到失智。

侯漢廷指出，北市工務局是「相當不願砍樹」的，理由就是怕被護樹團體批評。所以有人質疑北市亂砍樹，顯然不瞭解實情。首先，2025年市府就新增植樹超過13225株。哪那麼無聊刻意砍樹？地方議員接到里長、社區、市民各種會勘陳情，都是希望「要砍樹、修樹、移植」，為什麼？樹太大，又生病容易倒，不修剪，颱風來了倒了壓人壓車，清理障礙，上班日妨礙交通，有些樹根亂竄，侵蝕到馬路上，道路不平，影響行人，甚至侵蝕到住家；而在底下，會影響到地下管線、水電瓦斯電信都受影響。

侯漢廷表示，每每要會勘修剪，工務局都擔心受怕，怕護樹團體批評，自己個人是非常不爽。樹倒了產生損害了、壓迫到住戶了，護樹團體負責嗎？沒有。

侯漢廷說，甚至有些私地上有老樹，地主要砍，也被護樹團體阻止，並要求要維護樹，但由護樹團體維護嗎？也不是。有些地方，社區管委會集體開會同意要修剪或移植樹了，或者改樹種，護樹團體也會抗議，但他們抗議對象不是社區管委會，而是市政府。說白了就是打手，而市府視個案會要求綠覆率不得減少，護樹團體才沒得批評。有時，這些護樹團體和青鳥高度重疊。當年反大巨蛋就是。

侯漢廷直言，南台灣砍樹種光電板，青鳥有在意嗎？北市為了維護人民安全，修剪幾棵樹，青鳥就跑出來了，怕自己沒地方睡覺嗎？

侯漢廷表示，動不動就把所有公共議題包裝成「對岸威脅」，到底是在理性討論，還是在操作恐懼、進行認知作戰？再怎麼關心植物，都救不了沈伯洋植物人一般的選情！

延伸閱讀
剛離婚就中1.3億刮刮樂！前夫急喊「分一半」　法院1句話打臉
顧客猝逝照樣營業！超市竟用購物車圍遺體　家屬見最後一面都難
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
嚴藝文遭控偏心朱軒洋　蘇慧倫經紀人抗議：不尊重
快訊／台股大怒神！狂殺千點　00403A快破發
女警遭4度性侵！「警界明日之星」二審仍判7年
快訊／台股跌逾800點！4檔起飛漲停
梅西衝冠路添陰影！44歲主裁判唯一吹阿根廷賽事：竟見證淘汰
美食沒了！台東人氣名店陷火海　生財工具全燒毀

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

控網紅涉霸凌遭提告　詹江村：我瞎編就退出政壇並賠償1千萬

曝「4大法律爭議」等著佀廣洋　律師：賭博罪還在追訴期

青鳥出征北市砍樹！侯漢廷：南台灣「砍樹種光電板」有在意嗎

安樂死公投不是是非題　陳冠廷：民眾黨用這種方式要立委幹嘛？

矢板明夫遭攻擊疑香港黑幫介入　總統府：高度重視！支持全面追查

陳沂：看不懂佀廣洋堅持無黨籍參選什麼操作　有羞恥心就退選去當兵

卓榮泰為致癌油風波赴立院報告　國民黨嗆道歉：否則不讓你上台

佀廣洋棄國民黨提名止血！羅友志曝選情變化：綠營投票率會成長

佀廣洋宣布放棄提名　國民黨桃園市黨部回應：暫不補提名

日本羽球賽7月14日登場　巴威擾事中華隊只能分批抵達

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

世界盃四強出爐！梅西姆巴佩爭金靴　法國奪冠機率第一　阿根廷進最多球卻有大隱憂

巴威才走！颱風「海神」生成 全台有雨午後下最大

《魔女宅急便》音樂劇首演啟程～　琪琪真的飛上舞台！感動好評一路延燒

劉冠廷「典禮前收兒打氣」被融化 　感謝孫可芳「在她心裡我最棒」

黃仁勳愛店「花娘小館」出事　瓦斯罐爆炸1員工燒傷送醫

控網紅涉霸凌遭提告　詹江村：我瞎編就退出政壇並賠償1千萬

曝「4大法律爭議」等著佀廣洋　律師：賭博罪還在追訴期

青鳥出征北市砍樹！侯漢廷：南台灣「砍樹種光電板」有在意嗎

安樂死公投不是是非題　陳冠廷：民眾黨用這種方式要立委幹嘛？

矢板明夫遭攻擊疑香港黑幫介入　總統府：高度重視！支持全面追查

陳沂：看不懂佀廣洋堅持無黨籍參選什麼操作　有羞恥心就退選去當兵

卓榮泰為致癌油風波赴立院報告　國民黨嗆道歉：否則不讓你上台

佀廣洋棄國民黨提名止血！羅友志曝選情變化：綠營投票率會成長

佀廣洋宣布放棄提名　國民黨桃園市黨部回應：暫不補提名

日本羽球賽7月14日登場　巴威擾事中華隊只能分批抵達

川普要收荷莫茲海峽20%過路費　巴西總統痛批：美國變海盜了！

史金斯反對大聯盟設薪資上限：不是解決問題的萬靈丹

新竹騎車露營遭泥水沖倒！21歲女大生頭卡護欄亡　校方回應了

iOS 27公測版登場！Siri AI、照片AI編輯等全新功能一次看

第56屆全國技能競賽7/29登場　南分署首位女銲將日拚奪牌

湖人進入「後詹皇時代」！　里夫斯深情告白：我還不習慣

轟警趁颱風搶業績！高雄女移車避淹水挨罰怒PO文　反遭網友圍剿

控網紅涉霸凌遭提告　詹江村：我瞎編就退出政壇並賠償1千萬

傳蘋果推「1.5TB 記憶體」Mac 電腦！超狂容量比硬碟還大

村上宗隆全壘打大賽9轟無緣晉級　仍抱回440萬獎金笑喊真開心

【多慧超誠實】粉絲說跟她同年　問「我看起來很老嗎？」她秒點頭XD

政治熱門新聞

蔡英文曝石門水庫防淤「最大功臣」

快訊／被描述成十惡不赦壞孩子　佀廣洋宣布放棄國民黨提名

佀廣洋退提名能止血？羅友志：藍營選情添變數

佀廣洋宣布放棄提名　國民黨回應

日本羽球賽明登場　中華隊分批出發

婚沒離沒用！陸男申請長期居留遭政院駁

陳沂：看不懂佀廣洋堅持無黨籍參選什麼操作　有羞恥心就退選去當兵

北市府嗆告亂砍樹謠言　蔣萬安：依法處置

探望馬英九賀76歲大壽　鍾沛君曝談話內容

沈富雄預言：賴清德2028年總統必連任　蔣萬安2032年對決陳其邁

卓揆為致癌油專報　藍：不道歉不讓你上台

扁嫂剩28.5公斤慶生被網友詛咒　陳水扁：這不是委屈什麼是委屈？

小腿「肌肉出問題」急送醫上石膏　陳玉珍：明天去院會要坐輪椅

安樂死公投不是是非題　綠委：白營用這種方式要立委幹嘛？

更多熱門

相關新聞

周星馳《功夫女足》片尾空位逼哭全場　還找愛子當彩蛋

周星馳《功夫女足》片尾空位逼哭全場　還找愛子當彩蛋

香港喜劇天王周星馳暌違7年推出自編自導新片《功夫女足》，由張小斐、迪麗熱巴、張藝興領銜主演，被視為《少林足球》上映25年後的精神續作。電影11日起在大陸、香港同步上映後氣勢如虹，上映不到3小時票房便突破人民幣1億元（約新台幣4.8億元），首日票房再衝破人民幣2億元（約新台幣9.6億元），並刷新大陸暑期檔首映日場次、近3年暑期檔首映日場次及預售票房等多項紀錄。雖然電影評價兩極，但片尾彩蛋卻意外成為全片最大亮點，一個刻意留下的空位，加上吳孟達兒子吳韋侖驚喜現身，讓無數影迷直呼：「星爺從來沒有忘記達叔。」

女遊客如廁驚見「天花板都是壁虎」嚇壞

女遊客如廁驚見「天花板都是壁虎」嚇壞

颱風吹倒日月潭「孤獨樹」　遊客不捨：天有不測風雲

颱風吹倒日月潭「孤獨樹」　遊客不捨：天有不測風雲

賣剩也不浪費　日地鐵推惜食麵包販賣機

賣剩也不浪費　日地鐵推惜食麵包販賣機

電鍋蒸雞盤子卡住！網曝1解方：有縫就能夾

電鍋蒸雞盤子卡住！網曝1解方：有縫就能夾

關鍵字：

侯漢廷砍樹光電板周刊王

讀者迴響

熱門新聞

今「雨最大」！　午後全台變天

男大生被脫光燒毛毒打亡　主嫌出庭哭了

阿根廷晉4強惹眾怒？420萬人連署開戰

大叔粉被女神1句話激怒　狠捅55刀直播流出

獨／王俐人拍「阿姨系露點寫真」 「原色全透明熟蜜桃不藏了」

一堆人開房慌了「她是我老婆」　摩鐵員工曝真相

她激戰砲友「套套消失」找到了　醫問診一聽起雞皮疙瘩

寧可沒回饋！一堆人「堅持付現金」有原因

即／台積電嘉義廠警衛墜溪3天結束搜救

7-11毒油鮮食退款！沒報會員「1招快速查發票」　

女大生頭卡護欄亡　目擊者還原現場

爆啦啦隊包養價　許聖梅揭超扯面具趴

女喝醉遭3年好友「撿屍」　裝睡不敢出聲

即／台中已婚所長出軌　小女警提分手被糾纏

副教授「性感女弟子」意外爆紅！　IG曝光大歪樓

更多

最夯影音

更多
草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」
巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面