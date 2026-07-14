中了就躺平！大樂透今飆6.6億　4生肖財運旺爆

▲大樂透今晚開獎。（圖／記者許力方攝）

文／CTWANT

目前大樂透已連槓18期，今（14）天開獎（115000070期）頭獎獎金上看6.6億，為今年最高頭獎總獎金。台彩指出，大樂透端午節加碼的百組百萬，原本還剩下7組，10日晚間僅開出1組，總中獎注數為1注，1組為單注中獎，台灣彩券表示，尚有6組100萬元獎項未開出，將於7月14日繼續加開。詳細派彩結果以台灣彩券官網公告為準。

開運達人楊登嵙教授提供以下五大旺財中獎方法：

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一、7月14日這天財運最好的生肖是鼠、牛、蛇、雞，這幾個生肖可千萬不要錯失當6.6億富翁的機會！

二、中大獎的妙招是不同日期有不同方向，財神爺就在那裡等您！以當天您所居住的位置為中心點，依照以下日期及方位去彩劵行購買彩劵或刮刮樂，7月14日「財神方」在北方及西南方，例如：住在圓山飯店，就以圓山飯店為中心點，往北方及西南方的彩劵行購買彩劵或刮刮樂。例如：住在家裡，就以家裡為中心點，往北方及西南方的彩劵行購買彩劵或刮刮樂。

三、彩劵行坐向向北方及西南方財運較旺，容易開出大獎。

四、幸運色是火、土色系，火:紅色、粉紅色、紫色、紫紅色、橘紅色等，土:黃色、米黃色、咖啡色、棕色等，穿著或配戴火、土色系，財運更旺。

五、鼻子是「財帛宮」，平常有空就要動一動，輕輕地撐一下鼻孔，或者輕輕地捏一捏，引動財氣；第二，耳朵拉一拉；「有沒有福氣看耳朵就知」，平時上下拉一拉可增加福氣。平常動動鼻頭、拉拉耳垂，讓氣場動一動，會有累積財氣和福氣的作用，或許財神爺要把6.6億給您， 可別將獎金錯過，拱手讓人了！

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