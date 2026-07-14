苗62線上千噸巨石崩落！貨車遭擠壓險翻落河床　驚險畫面曝

記者楊永盛／苗栗報導

巴威颱風雖然已遠颺，但災情仍持續危及人車安全。苗栗縣苗62線2.5公里處，昨（13）日深夜再度發生驚悚的落石坍方災情，山邊上千噸的巨石群瞬間滑落，衝撞道路時，恰好1輛小貨車路過遭推擠，幸好駕駛命大擦挫傷，驚險逃生，目前交通全面中斷，警方管制兩端交通，鄉公所呼籲民眾繞道而行。

▲苗62線又發生巨石崩落災情，1輛貨車慘遭巨石堆擠壓，駕駛幸運輕傷脫險，縣府正派廠商搶通中。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

苗62線是泰安鄉行政區域的清水村、錦水村和八卦村的交通命脈，但因邊坡鬆軟，每次遇雨或地震後，非常容易發生落石坍方，在2.5公里處也多次發生落石砸中石車事故，前天巴威颱風過境後，也發生零星落石災情。

大湖鄉長黃惠琴今天指出，昨深夜約10時50分左右，邊坡有1~2千噸的超大巨石和泥沙，瞬間崩落往下方道路和堤岸直衝，恰好1輛大湖往泰安方向行駛的貨車路過，慘遭大量巨石擠壓，卡在水泥護欄，車輛全毀，差點翻落到汶水溪河床。

泰安消防分隊接獲報案，救護人員一開始不敢駕車靠太近，冒險摸黑步行靠近，抵達現場時，發現貨車駕駛已脫困，肢體輕微擦傷，沒有就醫。大湖警分局在泰安、大湖兩端緊急拉起封鎖線，目前該路段交通中斷。

泰安鄉長陳吉基、大湖鄉長黃惠琴，今一早到災害現場勘察，發現落石佔據路面超過50公尺長，部份巨石也跳落溪床，鄉長呼籲鄉親繞道苗61線道小南勢經由大興村到鄉公所等地區，但因山路難行，大型車可能不好走。縣府合約廠商一早派遣大批機具，已進場搶通中。