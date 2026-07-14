　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點

苗62線上千噸巨石崩落！貨車遭擠壓險翻落河床　驚險畫面曝

記者楊永盛／苗栗報導

巴威颱風雖然已遠颺，但災情仍持續危及人車安全。苗栗縣苗62線2.5公里處，昨（13）日深夜再度發生驚悚的落石坍方災情，山邊上千噸的巨石群瞬間滑落，衝撞道路時，恰好1輛小貨車路過遭推擠，幸好駕駛命大擦挫傷，驚險逃生，目前交通全面中斷，警方管制兩端交通，鄉公所呼籲民眾繞道而行。

▲苗62線再發生巨石崩落災情，1輛小貨車差點遭巨石堆滅頂，幸好駕駛輕傷脫險。（圖／記者楊永盛翻攝）

苗62線又發生巨石崩落災情，1輛貨車慘遭巨石堆擠壓，駕駛幸運輕傷脫險，縣府正派廠商搶通中。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

苗62線是泰安鄉行政區域的清水村、錦水村和八卦村的交通命脈，但因邊坡鬆軟，每次遇雨或地震後，非常容易發生落石坍方，在2.5公里處也多次發生落石砸中石車事故，前天巴威颱風過境後，也發生零星落石災情。

▲苗62線又發生巨石崩落災情，1輛貨車慘遭巨石堆擠壓，駕駛幸運輕傷脫險，縣府正派廠商搶通中。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗62線又發生巨石崩落災情，1輛貨車慘遭巨石堆擠壓，駕駛幸運輕傷脫險，縣府正派廠商搶通中。（圖／記者楊永盛翻攝）

大湖鄉長黃惠琴今天指出，昨深夜約10時50分左右，邊坡有1~2千噸的超大巨石和泥沙，瞬間崩落往下方道路和堤岸直衝，恰好1輛大湖往泰安方向行駛的貨車路過，慘遭大量巨石擠壓，卡在水泥護欄，車輛全毀，差點翻落到汶水溪河床。

泰安消防分隊接獲報案，救護人員一開始不敢駕車靠太近，冒險摸黑步行靠近，抵達現場時，發現貨車駕駛已脫困，肢體輕微擦傷，沒有就醫。大湖警分局在泰安、大湖兩端緊急拉起封鎖線，目前該路段交通中斷。

▲苗62線又發生巨石崩落災情，1輛貨車慘遭巨石堆擠壓，駕駛幸運輕傷脫險，縣府正派廠商搶通中。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗62線又發生巨石崩落災情，1輛貨車慘遭巨石堆擠壓，駕駛幸運輕傷脫險，縣府正派廠商搶通中。（圖／記者楊永盛翻攝）

泰安鄉長陳吉基、大湖鄉長黃惠琴，今一早到災害現場勘察，發現落石佔據路面超過50公尺長，部份巨石也跳落溪床，鄉長呼籲鄉親繞道苗61線道小南勢經由大興村到鄉公所等地區，但因山路難行，大型車可能不好走。縣府合約廠商一早派遣大批機具，已進場搶通中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
嚴藝文遭控偏心朱軒洋　蘇慧倫經紀人抗議：不尊重
快訊／台股大怒神！狂殺千點　00403A快破發
女警遭4度性侵！「警界明日之星」二審仍判7年
快訊／台股跌逾800點！4檔起飛漲停
梅西衝冠路添陰影！44歲主裁判唯一吹阿根廷賽事：竟見證淘汰
美食沒了！台東人氣名店陷火海　生財工具全燒毀

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新竹騎車露營遭泥水沖倒！21歲女大生頭卡護欄亡　校方回應了

轟警趁颱風搶業績！高雄女移車避淹水挨罰怒PO文　反遭網友圍剿

深夜大火！忠犬敲門叫醒主人一度失蹤　屋主謝「來福」救命之恩

混充橄欖油誆「100%義大利」撈3760萬　黑心母子遭起訴求刑5年

快訊／前「反骨男孩」孫生母又栽了　淡水餐廳偷Gucci包下場曝

被控撿走錢包竟「穿同一件褲子出庭」　高雄男判賠1.2萬

撂2男討回「交往期禮物」鬧出人命！女遭判4月　黃金判還前任

四度性侵女同事！警界明日之星二審仍判7年　瞎扯婚外情慘丟官

颱風天開特斯拉偷荷蘭將軍！　台南姊妹喊「有荷蘭血統」：保護祂

台中賓士男飛車自撞！號誌桿、控制箱「歪腰」　引擎蓋開口笑

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

世界盃四強出爐！梅西姆巴佩爭金靴　法國奪冠機率第一　阿根廷進最多球卻有大隱憂

巴威才走！颱風「海神」生成 全台有雨午後下最大

《魔女宅急便》音樂劇首演啟程～　琪琪真的飛上舞台！感動好評一路延燒

劉冠廷「典禮前收兒打氣」被融化 　感謝孫可芳「在她心裡我最棒」

黃仁勳愛店「花娘小館」出事　瓦斯罐爆炸1員工燒傷送醫

新竹騎車露營遭泥水沖倒！21歲女大生頭卡護欄亡　校方回應了

轟警趁颱風搶業績！高雄女移車避淹水挨罰怒PO文　反遭網友圍剿

深夜大火！忠犬敲門叫醒主人一度失蹤　屋主謝「來福」救命之恩

混充橄欖油誆「100%義大利」撈3760萬　黑心母子遭起訴求刑5年

快訊／前「反骨男孩」孫生母又栽了　淡水餐廳偷Gucci包下場曝

被控撿走錢包竟「穿同一件褲子出庭」　高雄男判賠1.2萬

撂2男討回「交往期禮物」鬧出人命！女遭判4月　黃金判還前任

四度性侵女同事！警界明日之星二審仍判7年　瞎扯婚外情慘丟官

颱風天開特斯拉偷荷蘭將軍！　台南姊妹喊「有荷蘭血統」：保護祂

台中賓士男飛車自撞！號誌桿、控制箱「歪腰」　引擎蓋開口笑

川普要收荷莫茲海峽20%過路費　巴西總統痛批：美國變海盜了！

史金斯反對大聯盟設薪資上限：不是解決問題的萬靈丹

新竹騎車露營遭泥水沖倒！21歲女大生頭卡護欄亡　校方回應了

iOS 27公測版登場！Siri AI、照片AI編輯等全新功能一次看

第56屆全國技能競賽7/29登場　南分署首位女銲將日拚奪牌

湖人進入「後詹皇時代」！　里夫斯深情告白：我還不習慣

轟警趁颱風搶業績！高雄女移車避淹水挨罰怒PO文　反遭網友圍剿

控網紅涉霸凌遭提告　詹江村：我瞎編就退出政壇並賠償1千萬

傳蘋果推「1.5TB 記憶體」Mac 電腦！超狂容量比硬碟還大

村上宗隆全壘打大賽9轟無緣晉級　仍抱回440萬獎金笑喊真開心

【差點轉生異世界】左有大車前方突然車禍！駕駛狂吼「閃一下」驚險閃過！

社會熱門新聞

即／台積電嘉義廠警衛墜溪3天結束搜救

女大生頭卡護欄亡　目擊者還原現場

女喝醉遭3年好友「撿屍」　裝睡不敢出聲

即／台中已婚所長出軌　小女警提分手被糾纏

女大生露營騎車返家　3友目睹跌水溝亡

快訊／上班注意！　國1「3車追撞」塞爆

佀廣洋參選端了全家族　爸媽接連被爆料

苗62線上千噸巨石崩落！貨車遭擠壓險翻落河床

女告知店員「拿錯傘通知我歸還」　法官仍認定竊盜

台東名店「蘇天助素食」陷火海　生財工具全燒光

桃園鐵皮工廠火警　廠房全面燃燒濃煙沖天

台南東門路住宅火警！濃煙直竄巷弄

玄濟宮倒數10天！縣府下「最後通牒」

爆乳越女買宵夜　被揪逾期居留慘了

更多熱門

相關新聞

雨炸新竹21歲女露營返家　騎車跌落亡

雨炸新竹21歲女露營返家　騎車跌落亡

颱風巴威過境，竹縣山區持續降雨，21歲鄭姓女子今天從五峰鄉露營返回竹東住家途中，騎機車行經竹112線跌入路旁排水設施，新竹縣消防局獲報後前往搶救，送醫不治。

巴威造成路樹倒塌土石崩落　龍潭警設交管排除障礙

巴威造成路樹倒塌土石崩落　龍潭警設交管排除障礙

清境農場、奧萬大、合歡山7／13恢復開放

清境農場、奧萬大、合歡山7／13恢復開放

雙流、北大武山步道明起重開

雙流、北大武山步道明起重開

台中2警蹲路邊「徒手清溝」全身濕　網友心疼

台中2警蹲路邊「徒手清溝」全身濕　網友心疼

關鍵字：

巴威颱風苗62線巨石崩落貨車遭砸

讀者迴響

熱門新聞

今「雨最大」！　午後全台變天

男大生被脫光燒毛毒打亡　主嫌出庭哭了

阿根廷晉4強惹眾怒？420萬人連署開戰

大叔粉被女神1句話激怒　狠捅55刀直播流出

獨／王俐人拍「阿姨系露點寫真」 「原色全透明熟蜜桃不藏了」

一堆人開房慌了「她是我老婆」　摩鐵員工曝真相

她激戰砲友「套套消失」找到了　醫問診一聽起雞皮疙瘩

寧可沒回饋！一堆人「堅持付現金」有原因

即／台積電嘉義廠警衛墜溪3天結束搜救

7-11毒油鮮食退款！沒報會員「1招快速查發票」　

女大生頭卡護欄亡　目擊者還原現場

爆啦啦隊包養價　許聖梅揭超扯面具趴

女喝醉遭3年好友「撿屍」　裝睡不敢出聲

即／台中已婚所長出軌　小女警提分手被糾纏

副教授「性感女弟子」意外爆紅！　IG曝光大歪樓

更多

最夯影音

更多
草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」
巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面