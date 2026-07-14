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時隔3年！東京迪士尼宣布漲價　萬聖節成人票破1.2萬日圓

▲▼東京迪士尼樂園灰姑娘城堡,仙杜瑞拉城堡，東京迪士尼度假區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本東京迪士尼度假區。（圖／記者蔡玟君攝）

記者張方瑀／綜合報導

計畫前往東京迪士尼度假區的旅客注意了！營運商東方樂園（Oriental Land）證實，自10月起將調漲東京迪士尼樂園與東京迪士尼海洋的「一日護照」最高價格，這也是繼2023年10月以來，睽違3年再度調漲門票價格。

採浮動票價制　最高調升1500日圓

根據東方樂園公司說明，東京迪士尼樂園與東京迪士尼海洋的門票皆採取「浮動票價制」。在此之前，「一日護照」的成人票價區間落在7900日圓（約台幣1564元）至1萬900日圓（約台幣2158元）之間；然而經過本次調整，最高價格的上限最多調升了1500日圓（約台幣297元）。

鎖定高需求日　萬聖節連假票價出爐

隨著萬聖節活動期間的三天連假到來，票價也確定跟著攀升。10月10日的成人一日票價將來到1萬1900日圓（約台幣2356元），而10月11日的票價更達1萬2400日圓（約台幣2455元）。

官方證實：僅針對部分日期調整

針對此次時隔3年的票價變動，東方樂園公司在接受日媒《JNN》採訪時特別出面強調，這次的票價變動並非全面調漲，而是「僅針對部分需求較高的日子進行了價格調整」。

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