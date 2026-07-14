助陣友嗆「欠錢還錢天經地義」　莽男衣服一掀下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）得知友人A男與其前女友B女有財務糾紛，去年4月間陪同前往商討，沒想到他卻拉開上衣亮出插在褲頭的手槍，恫稱「欠錢還錢天經地義」，結果反而害自己挨告，被台南地院依法判處有期徒刑3個月。

▲阿強亮槍為友助陣，結果卻害到自己。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強和A男是朋友關係，A男與前女友B女分手後有財務糾紛，雙方相約在2025年4月於B女工作的檳榔攤協商；但在商討過程中，阿強下車走進店內，接著拉開上衣亮出插在褲頭的手槍，恫稱「現在是怎樣」、「欠錢還錢天經地義」。

B女擔心發生危險，趕忙報警處理。警方獲報循線追查，果然在阿強的住處查獲一把槍枝和一個彈匣，不過，該槍枝經檢測確認不具有殺傷力。

阿強則辯稱，因為B女欠錢未還，加上協商過程中態度不佳，一時氣不過才會亮槍，本意是希望對方好好處理事情。

台南地院法官認為，阿強和B女素不相識，僅因友人A男與B女有財務糾紛，才會陪同前往檳榔攤談判，他卻在店內持槍威嚇，顯然欠缺法紀觀念，考量到他終能坦承犯行，態度尚可，最終依犯恐嚇危害安全罪，判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。全案仍可上訴。