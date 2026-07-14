別鐵齒！　4生肖下半年健康警訊

▲4生肖下半年注意健康。（示意圖／記者趙于婷攝）



記者陳俊宏／綜合報導

進入2026年下半年，命理專家湯鎮瑋提醒，別鐵齒！生肖屬「龍、牛、羊、猴」有健康警訊。

屬猴

[廣告]請繼續往下閱讀...

在下半年一定要特別注意，可能老毛病或血光之災，特別容易產生。所以要注意好自己的抵抗力，千萬不要生病，健康才是你最大的財富。

屬羊

因為2027年是太歲年，所以剛好今年本身就要注意健康，那明年又太歲，所以下半年對你而言會非常忙碌。

那忙碌之餘，有時身心狀態就會比較疲憊，或比較急躁，這時健康問題也會因此而有所變化。所以屬羊的朋友保持耐心，把身心靈養好就對了。

屬牛

在下半年會遇到比較多的煩心事，這時更要注意自己的內分泌失調，或心血管疾病，因比較容易緊張、睡眠出現障礙等等。睡不好也特別容易抵抗力下降，然後百病都會出現。

屬龍

下半年要注意，假設本身有一些老毛病，這種舊疾復發的狀態，以及突如其來的狀況。你自己沒有注意，然後也沒有去檢查，然後突發事件也比較容易產生一些健康意外。

建議屬龍的朋友，下半年一定要去做好健康檢查，這個錢不要省，省了就損失自己的健康。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。