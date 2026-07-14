佀廣洋參選端了全家族！媽爆連買凍結40年土地　爸爸開10億槓桿

▲中國國民黨立委萬美玲（右）之子佀廣洋（左）。（圖／翻攝臉書／佀廣洋，下同）

記者葉國吏／綜合報導

中國國民黨立委萬美玲之子佀廣洋投入議員選舉爆出霸凌風波，如今已宣布放棄黨內提名，不過也因他整個家族過往黑歷史都被挖出，除了媽媽萬美玲大膽買進「凍結40年」的土地之外，爸爸的建設公司更是用1.67億開槓桿至10億。。對此，媒體人詹凌瑀發文直言，兒子參選到一半，結果把家族秘密都掀了。

詹凌瑀深入剖析時間軸，點出中平段公共設施保留地遭到凍結長達40年，一般投資人根本避之唯恐不及。然而，萬美玲卻偏偏在該處連續買進4塊土地與5個建物，並且一口氣持有5年。隨後桃園市長張善政上任後的首波重劃案，竟然就是中平段，讓這塊凍結半世紀的土地瞬間順利解凍。

投資精準掌控內線

針對這個巧合，政治評論員李正皓過去就曾在政論節目中直球發問，質疑對方怎麼敢買中平段。詹凌瑀對此點破，一般民眾確實沒有這種膽量，因為缺乏內部資訊，但民意代表就敢出手，主要是因為鐵路地下化與重劃時程等公共建設的情報，通常就掌握在這些政治人物的手中。

除了精準的購地眼光引發外界質疑，萬美玲丈夫佀同似所經營的海川建設公司，同樣被外界放大檢視。該公司登記資本額為2億元、實收1.67億元，然而其在平鎮所推的建案海川蘊5總銷金額卻超過10億元。桃園市議員劉仁照就公開質疑，如何用1.67億的槓桿玩到10億，背後金主究竟是誰。

家族金流遭外界檢視

劉仁照更進一步提出核心質疑，詢問這些幕後金主看中的究竟是建案本身的利益，還是藉此投資一個政治家族的未來發展。最讓人不解的是，佀同似實質持有該建設公司61萬股並擔任董事長職務，但萬美玲在歷年的財產申報書中卻完全不見這些資料，因而遭到對手向監察院舉發。

對於家裡最大的事業體剛好漏報，詹凌瑀嘲諷天底下沒有這麼巧合的事情。她感嘆萬美玲原本規劃讓佀廣洋接班的劇本非常簡單，只要靠著母親鋪路再出面為霸凌道歉即可，沒想到基層才走到一半，反而將全家族的土地、公司以及財產申報瑕疵全部推上檯面公開。