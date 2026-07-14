英78歲「鐵娘子」離奇死！　反恐警察：新證據指向恐攻

▲英國78歲前保守黨部長、現任英國改革黨發言人安威德康姆被發現身受重傷、陳屍家中。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國78歲前保守黨部長、現任英國改革黨（Reform UK）發言人安威德康姆（Ann Widdecombe），9日被發現身受重傷、陳屍家中。警方原先對外宣稱沒有跡象顯示具政治動機，但隨著新證據出現，案情出現重大轉折；一名28歲涉案男嫌原依謀殺罪遭逮，現已改依涉恐怖主義行為遭重新逮捕，全案由反恐部隊接手。

監視器揪出關鍵身影 短褲藏「長型物體」開車狂奔430公里

英國《太陽報》率先曝光一段關鍵監視器畫面，時間戳記顯示為8日上午7時51分，也就是威德康姆遇襲（警方研判為當日中午12時30分）的幾個小時前。

畫面中，一名身穿白襯衫與短褲的男子，在南約克郡（South Yorkshire）羅瑟漢姆（Rotherham）一處民宅外上了一輛紅色汽車，且短褲口袋裡疑似露出一截長型物體。

▲安威德康姆被發現身受重傷、陳屍家中。（圖／路透）



威德康姆的住處與羅瑟漢姆相距約430公里，車程長達四個半小時。12日當天，大批武裝警察與鑑識團隊拉起封鎖線，包圍羅瑟漢姆一處民宅。

附近鄰居向BBC透露，「我聽到一陣巨大的撞擊聲，往窗外看就發現走道上全是武裝警察，他們直接衝進去把嫌犯揪了出來。」另一名鄰居則目擊警方從車道拖走了一輛紅色汽車。

非當局列管名單 反恐部隊接手追查動機

東南區反恐警察部隊（CTPSE）表示，在這個不斷變化且複雜的調查過程中，出現了新線索。國家反恐警察部隊負責人泰勒（Laurence Taylor）強調，目前的重點是動用一切資源迅速推進調查，並積極釐清犯案動機。

內政大臣馬哈茂德（Shabana Mahmood）在下議院證實，這名28歲的英國白人嫌犯，事前並未被列在政府的「預防」反恐計畫監控名單中。

▲威德康姆曾在1994年至1997年間擔任保守黨內閣部長，擔任梅德斯通選區議員長達23年。（圖／路透）



警方曾在12日對外表示「沒有任何跡象顯示」這起謀殺案具有政治動機，此舉引發政府恐怖主義法案獨立審查員霍爾（Jonathan Hall KC）的質疑。

霍爾直言，在社群媒體時代，警方發布資訊應該更加周延，「最好直接告訴大眾真相，也就是『我們還不清楚狀況』，而不是先排除某種可能性，等新證據出現後又要改口。」

政界巨擘殞落引發維安恐慌 各界齊聲哀悼

威德康姆曾在1994年至1997年間擔任保守黨內閣部長，擔任梅德斯通（Maidstone）選區議員長達23年；離開下議院後，她還曾跨足娛樂圈，參加《舞動奇蹟》（Strictly Come Dancing）並在《名人老大哥》（Celebrity Big Brother）奪下亞軍。2019年她轉投脫歐黨（Brexit Party），並當選歐洲議會議員。

這起命案再度引爆英國社會對公眾人物安全的恐慌。內政大臣馬哈茂德表示，近期將向國會議員發布安全指南，並委託前大法官巴克蘭爵士（Sir Robert Buckland）重啟檢討防護機制。

首相施凱爾（Sir Keir Starmer）與保守黨黨魁巴德諾赫（Kemi Badenoch）也雙雙發聲致哀。警方目前已接獲超過120筆線索通報，並將在案發當地維持加強巡邏。