美伊停火MOU「沒意義」　川普：美國終將控制荷莫茲海峽

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普13日表示，美軍當晚將持續攻擊伊朗，摧毀其在荷莫茲海峽相關軍事能力，並宣稱美國最終將控制整個荷莫茲海峽。他也淡化上月與伊朗簽署的諒解備忘錄（MoU），稱那只是一次「測試」，如今「已沒有太大意義」。

川普在白宮橢圓形辦公室向媒體表示，「我們今晚會攻擊他們，摧毀所有與荷莫茲海峽有關的能力，我認為最終我們將控制整個海峽。」

被問到戰爭還會持續多久時，川普表示，他認為戰事發展速度很快。他曾在3月初、衝突爆發初期預測，戰爭將在4周內結束，「我認為進展非常快，我們已經摧毀了他們的軍事力量。」

接受保守派主持人休伊特（Hugh Hewitt）專訪時，川普也重新解讀上月簽署的美伊諒解備忘錄。他表示，美國過去通常會先簽署備忘錄，再談正式協議，但自己當時就主張「直接談正式協議」。

川普說，「那其實是一場測試，而他們沒有通過，也沒有遵守測試。」

這份停火協議原本啟動60天談判期，準備針對伊朗核計畫等敏感議題磋商最終協議，但隨著美伊恢復互相空襲，協議內容已形同失效。

川普坦言，這份備忘錄「沒有太大意義」，並表示，「當你面對不值得信任的人時，諒解備忘錄沒有太大意義；就算對方值得信任，它終究也只是一份諒解備忘錄，本身就沒有太大的約束力。」

川普發表上述談話之際，美伊雙方上周恢復大規模互相空襲後，軍事衝突持續升高，美軍也持續擴大對伊朗的軍事行動。