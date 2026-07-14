路透：美地震學家遭中國拘留2年　曾研究「北韓核試爆」恐判死

▲美籍地震學家Youlin Chen（圖右）遭中國以間諜罪拘留近2年，圖為他與同為地震學家的妻子Yufang Rong過去的合影。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

華裔美籍地震學家Youlin Chen因發表受美國資助的北韓核試爆偵測研究，在中國遭到拘留近2年。他的妻子與美國人質倡議團體透露，Youlin Chen目前面臨間諜罪指控，在中國最重恐被判處死刑。

探親返美前遭捕 獄中暴瘦受虐、遭審問逾百次



根據《路透社》獨家報導，現年54歲的Youlin Chen於2011年成為美國公民，長居麻州波士頓。據同為地震學家的妻子Yufang Rong指出，Youlin Chen在2024年11月5日結束探親與兩所大學的講座行程後，準備從北京國際機場搭機返美時，遭到中國國家安全人員逮捕。

Yufang Rong心痛表示，Youlin Chen剛被拘留時面臨嚴酷的對待，不僅被迫整天坐在硬板凳上，不准站立或運動，甚至無法取得治療糖尿病的藥物。雖然之後很難得知確切關押狀況，但他已暴瘦十多公斤，且配給的食物缺乏蛋白質與蔬果，只能拿到劣質藥物。

▲美籍地震學家Youlin Chen（圖右）遭中國以間諜罪拘留近2年。（圖／路透）



Youlin Chen在2025年5月1日正式被控間諜罪，目前尚未開庭。Yufang Rong擔憂，北京當局早有定見，無論如何都會透過不公開的秘密審判將他定罪。

此外，儘管美國大使館官員曾多次探視，但中方人員全程在場，Youlin Chen根本無法暢所欲言；中國官員更針對他過去關於北韓核試爆地震特徵的研究，進行了超過100次的審問。

研究無涉機密 美專家憂：中國企圖獲取「減震」技術

針對Youlin Chen的研究背景，為家屬提供諮詢的前美國國安官員、人質救援倡議組織「全球連結」成員雷布森（Eric Lebson）強調，Youlin Chen受僱於美國政府承包商，但從未獲得美國安全許可，也未從事機密工作。其北韓核試研究雖由美國國務院及空軍研究實驗室資助，但都是與中國學者合作、使用中國公開數據，並在網路上皆可查閱。

雷布森與核試驗專家擔憂，中國此舉是想利用Youlin Chen的專業知識，透過「去耦合」（decoupling）減震技術，來提升其隱藏地下核武試爆的能力。

事實上，川普政府今年2月就曾指控中國試圖掩蓋2020年的一場低當量地下核試爆。人權團體也警告，中國當局可能利用《保守國家秘密法》，溯及既往地將過去的公開開源資訊列為國家機密，藉此入人於罪。

▲Youlin Chen遭中國拘留近2年，其妻Yufang Rong（圖左）為此四處奔走，圖為她與美國副國安顧問戈卡（Sebastian Gorka）合影。（圖／路透）



川普曾向習近平提放人 9月華府會面成關鍵

為保留高層外交斡旋的空間，川普政府起初一直未公開宣布此案。Yufang Rong透露，白宮與國務院曾向她表示，川普在5月訪問北京時，曾當面向中國領導人習近平提及此事，習近平也承諾會了解，但至今中方未有任何動作。

一直追蹤此案的「弗利基金會」指出，Youlin Chen是目前唯一被認定為「不當拘留」的美國人，但估計還有至少12名美國人遭中國不公正關押或限制出境。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）已於今年3月19日正式將他認定為「遭到不當拘留」，使他的獲釋成為美國政府的首要任務。

白宮副新聞秘書凱利（Anna Kelly）則強調，川普總統上任以來已讓逾百名海外被拘留的美國人回家，絕對希望每位美國公民都能平安返國。

長期關注此案的麻州民主黨籍參議員馬基（Ed Markey）發布聲明表示，對Youlin Chen的安全深感擔憂，期盼外界的關注能迫使中國放人。外界也預期，在今年9月習近平造訪華盛頓與川普會面時，Youlin Chen案很可能會再次成為雙方交鋒的重點議題。