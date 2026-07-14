摩鐵「性愛片」傳死黨品鑑　他一鍵按下賠25萬

▲小琳得知性愛片遭外流，氣憤提告求償60萬元。（圖／記者周亭瑋攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台南一名溫姓男子2024年10月跟小琳（化名）上汽車旅館發生性行為，用手機拍下全程，但事後竟將性愛片傳給死黨看。女子得知私密片外流，精神受創，提告求償60萬元。台南地院審理後，本月3日判賠25萬元。

摩鐵偷拍性愛過程 私密影像傳給死黨

根據判決書，温男2024年10月20日凌晨2時15分許，在台南市某汽車旅館內與小琳發生性行為，持手機拍下性愛過程與胸部特寫。事後，溫男認為「好東西要與好朋友分享」，將這些極度私密的性影像，用通訊軟體傳送給李姓死黨觀賞。

小琳發現後身心受創，不僅承受莫大精神壓力，更因擔心影像持續外流而終日坐立難安，因此向法院提告並求償60萬元。儘管溫男未出庭答辯，但先前已在刑事庭中坦承犯行，被判決有罪。

傳給一名友人 要賠25萬元

法官痛批，性隱私是私人生活最核心領域，無論是否為當事人同意攝錄，只要未經同意而無故重製、散布、播送、交付、公然陳列或以其他方式供人觀覽，將對被害人造成難堪與恐懼等身心創傷，因而有處罰必要。

原先小琳求償60萬元，但法官審酌，温男僅將影像傳送給1名友人，散布程度有限，並考量兩造身分地位、經濟狀況及甲女所受痛苦程度後，認為60萬元仍屬過高，最終判賠25萬元。全案可上訴。