「致癌毒油」最大上游　竟是落跑大亨愛將

▲中聯油脂總經理余凌冲認罪，獲2千萬元交保，低調閃離地檢署。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

全台食用油市占逾3成的中聯油脂，爆發史無前例的致癌毒油風暴！中聯生產供應的大豆沙拉油含一級致癌物「苯駢芘」（BaP），且超標達4倍，累計逾千公噸，現已流入市面，引爆民眾恐慌。

本刊調查，屬泰山代表、重大經濟要犯朱國榮人馬的中聯油脂總經理余凌冲，早在6月15日召開品保聯繫會議，便知道大豆油的苯駢芘超標，還下令蓋牌不公布，繼續生產銷售；更可惡的是，決定隱匿的背後竟然藏著為了穩住經營權，不惜犧牲全國消費者健康的黑幕，直到6月30日才向主管機關通報。離譜的是，明明第一批苯駢芘超標油近1,300公噸，通報時卻刻意謊報僅522公噸，企圖淡化處理。

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▲台中地檢署檢察官實地履勘中聯油槽。

被檢調列為隱匿、製造加工有毒食品販賣的主謀余凌冲，原為泰山食品廠的資深主管，在朱國榮的龍邦集團成功跨業吃下泰山，並進一步將勢力擴張至合資的中聯後，余凌冲被提拔重用，即使朱國榮後來因為涉犯經濟重罪遭通緝，也不影響余凌冲的地位，2025年4月余凌冲被直接指派到中聯擔任總經理，直接掌管中聯的實質營運核心，包括每日生產、採購與實際營運實權。

▲棄保潛逃的龍邦集團朱國榮安排的人馬，仍掌控泰山、中聯油脂經營權。

7月初毒油事件一爆發，司法單位即刻介入調查，台灣高等檢察署先啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」，要求各地檢署密切掌握案情，並與食藥署、衛福部等行政機關即時交換情資與流向數據；同時召開「油品致癌物事件跨部會聯繫會議」，針對產品抽驗、流向追蹤、下架處置等達成多項共識，確保行政調查與司法偵辦同步進行。

▲油品廠：彰化縣衛生局前往泰山企業田中總廠，執行問題油品清點及銷毀。

負責主辦的台中地檢署偵辦此案也格外小心，先分簽無被告的「他字」案，從高檢署平台取得會議紀錄等重要文件、傳問首先發現油品致癌物超標的南僑化工桃園廠蔡姓廠長；7月9日改簽「偵字」案，列被告11人，發動大規模搜索約談。

▲泰山通報，稱使用5月12日中聯大豆油的「泰山好理調合油」超標，致癌毒油量達1,300公噸。

本刊記者在13名檢察官漏夜偵訊的9日當晚，在偵查庭外現場等候區，意外聽到「上面說甚麼我們做甚麼」「被叫來一定變成被告」「這不就是總經理一句話決定的事」「他們決定關我們何事」「他們說了算，我們照實說就好」等案件相關人對話，證實由總經理余凌冲決定隱匿致癌油。



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