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「撿垃圾兄弟」年收破9500萬！　發財秘訣曝光

▲▼美國「垃圾少年」（Junk Teens）清運公司。（圖／翻攝自Facebook／＠Junk Teens Junk Removal）

▲美國「垃圾少年」清運公司創辦人柯克（Kirk McKinney）與雅各（Jacob）。（圖／翻攝自Facebook／＠Junk Teens Junk Removal）

記者張方瑀／綜合報導

美國麻州一對兄弟在青少年時期，僅靠著合資4000美元買下一輛二手皮卡車，開啟了他們的「清運垃圾」副業。沒想到短短幾年內，這門看似不起眼的苦力生意竟迅速壯大，去年更是創下高達300萬美元（約新台幣9630萬元）的驚人營收，預計今年還將突破500萬美元（約新台幣1億6050萬元）大關。

從「撿垃圾」撿出創業靈感

根據《商業內幕》報導，大約6年前，當時還是高中生的哥哥柯克（Kirk McKinney）在住家附近騎腳踏車時，意外在一個垃圾場發現了一套完好無缺的喇叭。經過垃圾場人員同意後，他將喇叭帶回家，並不斷跑回垃圾場「挖寶」，最後在臥室組裝出一套「能震動整棟房子」的超強音響系統。

▲▼美國「垃圾少年」（Junk Teens）清運公司。（圖／翻攝自Facebook／＠Junk Teens Junk Removal）

▲去年更是創下高達300萬美元（約新台幣9630萬元）的驚人營收。（圖／翻攝自Facebook／＠Junk Teens Junk Removal）

不過，因為老媽大發雷霆下令清掉這些東西，柯克只好將其中一台收音機放上臉書販售，最後以50美元（約新台幣1605元）順利賣出，而這也是他人生第一次體會到「創業」的滋味。

湊4000美元買皮卡車自己當老闆

柯克後來開始跟著垃圾清運工人打工，摸熟門道後，他心想，「我幾乎包辦了所有的工作，老闆付我薪水後自己還有賺，反正我已經在垃圾場來回搬運垃圾了，為什麼不乾脆自己出來做？」

2021年，他找來平時有劈柴副業的弟弟雅各（Jacob）幫忙，兄弟倆湊齊存款，花費4000美元（約新台幣12萬8400元）買了一輛福特F-150皮卡車。他們透過以前認識的清運工介紹，接下了第一筆搬沙發的生意，僅花15分鐘就賺進100美元（約新台幣3210元）。

▲▼美國「垃圾少年」（Junk Teens）清運公司。（圖／翻攝自Facebook／＠Junk Teens Junk Removal）

▲▼垃圾少年清運公司規模迅速擴大。（圖／翻攝自Facebook／＠Junk Teens Junk Removal）

▲▼美國「垃圾少年」（Junk Teens）清運公司。（圖／翻攝自Facebook／＠Junk Teens Junk Removal）

升級傾卸卡車　打造百萬美元企業

創業初期，他們遇到不少挫折，曾有一場清理房子的案子花了他們整整9天。但他們從做中學，遇到問題就打給同業請教，逐漸在估價與分類上成為大師。2022年初，他們迎來重大轉捩點，將賺來的錢拿去投資一輛價值8萬多美元（約新台幣256萬多元）的傾卸卡車。

這輛容量大上8倍的卡車讓他們能接下更多案子、減少往返垃圾場的次數。隨著業務擴大，他們又買了新卡車、租下倉庫，營收一路狂飆，2025年的營收一舉衝上300萬美元，今年更有望突破500萬美元。

年輕成最大優勢　靠「真誠溝通」闖出一片天

垃圾清運市場競爭激烈，但兄弟倆發現，客戶之所以願意僱用他們，正是因為看到年輕人認真打拚的模樣。柯克抓住這個優勢，將公司命名為「垃圾少年」（Junk Teens）。如今公司規模已從諾伍德擴展至鱈魚角、北岸和羅德島州，擁有約25名員工，在社群平台上更累積超過50萬名粉絲。

談到給年輕人的創業秘訣，弟弟雅各認為，搞懂「人際互動」是最重要的技能，懂得如何溝通並建立關係才是關鍵；哥哥柯克則建議，創業不要想得太複雜、不要苦等完美的計畫與資金，而是要「從一個實際的小目標開始穩紮穩打，最後就會產生驚人的複利效應。」

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