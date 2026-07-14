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美12州提反托拉斯訴訟　阻派拉蒙收購華納兄弟

▲派拉蒙併購華納兄弟探索公司，遭12州提起反托拉斯訴訟 。（圖／路透）

▲派拉蒙併購華納兄弟探索公司，遭12州提起反托拉斯訴訟 。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國加州與另外11州13日提起訴訟，要求法院阻止派拉蒙天舞（Paramount Skydance）以1100億美元（約新台幣3.5兆元）收購華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery），指控這起好萊塢史上最大併購案將削弱市場競爭，導致消費者面臨更高價格、更少內容及更低品質。

法新社報導，這項訴訟已向加州北區聯邦法院提出，象徵監管攻防出現重大轉折，也直接挑戰川普政府司法部。司法部上月已在未要求資產分拆或附加任何條件下批准這項交易。

率領提訴的加州檢察長邦塔（Rob Bonta）表示，好萊塢五大電影發行商中的兩家合併，將損害市場競爭。他說，「觀眾將面臨更高的價格、更低的品質及更少的內容。」

邦塔強調，「在我國，沒有人能凌駕法律之上。加州正與志同道合的各州為自由且公平的市場而戰，而非被操縱的市場。美國不論在政府或經濟中都沒有國王。」

12州指出，這項交易違反《克雷頓反托拉斯法》（Clayton Act），因該法禁止可能大幅減少市場競爭的併購案。

參與提訴的州包括亞利桑那州、科羅拉多州、康乃狄克州、麻薩諸塞州、明尼蘇達州、內華達州、紐澤西州、新墨西哥州、紐約州、俄勒岡州及華盛頓州。

根據訴狀，若交易完成，合併後的新公司將掌控美國約27％的院線電影發行市場，以及約27％的基本有線電視頻道授權市場。

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