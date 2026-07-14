快訊／阿聯2油輪遭「伊朗飛彈」擊中起火！　1死8傷

▲一艘油輪停在荷莫茲海峽。示意圖，非遭襲擊油輪。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

阿拉伯聯合大公國（UAE）國防部證實，有2艘阿聯油輪在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）南部遭到伊朗飛彈擊中，船隻受損並起火燃燒。這起襲擊事件共造成1名船員不幸喪生，另有8人受傷。

飛彈猛襲阿曼領海 火勢已獲控制

根據CNN報導，阿聯國防部指出，遇襲的2艘油輪分別為「巴希亞號」（al-Bahiya）與「蒙巴薩號」（Mombasa），事發當時這兩艘船正航行於阿曼領海內。飛彈擊中後導致兩艘船雙雙受損並起火，不過目前火勢已經順利撲滅並獲得控制。

國防部指出，這起攻擊事件造成蒙巴薩號上一名印度籍船員罹難；另外還有6名印度籍與2名烏克蘭籍人員受傷。

阿聯高度戒備 痛批攻擊無異於「海盜行為」

針對這波襲擊，阿聯國防部強調，目前已「維持高度警戒」，並且做好萬全準備來應對任何威脅，同時正採取一切必要措施，將堅決反制任何企圖破壞國家安全與穩定局勢的行徑。

此外，阿聯外交部也對此發布聲明強烈譴責，並向印度政府表達哀悼之意。

外交部痛批，針對商業航運，以及將荷莫茲海峽當成施壓或經濟勒索工具的舉動，無異於海盜行為，這不僅對該區域及當地人民的穩定構成直接威脅，更嚴重危及了全球的能源安全。