兒進大企業「翻轉人生」1年就辭職　真心話讓父心碎

記者黃翊婷／綜合報導

日本一名57歲的父親佐川（化名）因為不想讓兒子吃自己吃過的苦，省吃儉用讓兒子完成大學學業、順利進入大企業工作，但兒子工作1年後突然宣布辭職，理由是「想過自己的人生」，讓他感到很傷心。

▲佐川自認為兒子著想，用心栽培兒子進入大企業，最終卻讓父子關係產生難以修補的裂痕。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，佐川先生因家中兄弟姊妹多，高中畢業之後選擇直接就業，但心裡其實是想讀大學的，後來結婚生子，他發誓不讓兒子吃自己吃過的苦，由於夫妻倆的年薪為610萬日圓（大約新台幣120萬元），為了負擔教育費，他放棄個人興趣、縮減每個月的零用錢，就算家中經濟吃緊，也絕不動用兒子的教育費用。

在佐川長期的省吃儉用之下，終於成功讓兒子完成大學學業，並進入一間大企業工作，當下他以為總算跨過學歷的高牆、辛苦有所回報時，兒子卻在工作1年後突然宣布辭職，選擇去非營利組織工作，幫助弱勢家庭，薪水自然也變少許多。

面對佐川的追問，兒子坦言，父母想讓他考上好大學，家裡卻總是為了錢變得氣氛緊繃，父母老是吵架，童年幾乎都在念書、補習、學才藝中度過，一點也不快樂，他受夠一直照著父親意思走的生活，「希望你們放過我，我想過自己的人生」。

佐川表示，這是他第一次知道兒子的心聲，雖然不是完全不能理解，但還是感到很難過，他覺得兒子是否不明白自己付出的心血，沒想到就連始終默默配合的妻子也認為「也許我們一直都做錯了」，父子關係甚至夫妻關係都面臨危機。

「我常常在想，到底是哪裡出錯了。」佐川說，一直以來他都將自己的事情擺在最後，把所有心力都投注在兒子的教育上，不管別人怎麼看，他都是真心希望兒子幸福，沒想到如今卻變成這樣。