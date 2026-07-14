中研院找出「少子化」關鍵！　每月津貼1萬也不想生

▲租屋廣告示意圖。（圖／記者姜國輝攝）

記者葉國吏／綜合報導

中研院經濟所發布最新台灣消費者預期與政策反應調查，結果顯示台灣少子化現象日趨惡化，多數民眾認為高房價是不願生育的核心關鍵，甚至有部分民眾直言，就算每月津貼提高到1萬都不想生。

這項由官方機構進行的民意調查，針對民眾的生養意願進行深入分析，結果顯示國人不願意生養的前三大原因，依序為經濟負擔過重、房價過高，以及擔心原有的生活模式被強烈改變。

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發錢難增生養誘因

中研院經濟所副所長楊淑珺表示，政府雖然持續推出鼓勵育兒的補貼政策，但基層民眾對此並不看好，僅有百分之12的受訪者認為，每月發放5000元至18歲的津貼能有效增加生育誘因。

▲有高達百分之35的民眾坦言，就算每月津貼加碼提高到1萬元，都不足以構成生養下一代的動力。（圖／達志示意圖）

更甚至有高達百分之35的民眾坦言，就算每月津貼加碼提高到1萬元，都不足以構成生養下一代的動力，顯示單靠現金補貼，根本無法扭轉民眾因為高房價與低薪帶來的實質經濟焦慮。

限制條件效益較高

此外這份調查也針對先前普發現金1萬元的效果進行追蹤，雖然截至3月已有百分之81.15的民眾將1萬元全部花完，但其中僅有約三成六的受訪者，將這筆錢用於原本沒有打算消費的額外用途。

經過學者初步估計，這次政策的邊際消費傾向僅有0.29，代表政府每發出1元現金，民眾只會多拿出0.29元做額外消費，大部分金額都被替代原本的日常開銷，顯示若採普發策略，刺激內需的效果非常有限。