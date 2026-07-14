女喝醉遭3年好友「撿屍」　裝睡不敢出聲

▲台中一名女子與男性友人上酒吧喝酒，不料卻被「撿屍」險失身。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台中一名女子與認識3年多的陳姓男友人到酒吧喝酒後，被載回租屋處休息，怎料熟睡之際，竟被陳姓友人「撿屍」，又不敢聲張，只能繼續裝睡，險些失身。台中高分院審理後，認定陳男侵害女子貞操權及性自主權，判賠25萬元確定。

根據判決書，陳男去年3月11日凌晨約被害女子到沙鹿一間酒吧喝酒，之後見女子已有醉意，便開車送對方回租屋處休息。當天上午10時許，他見女子因酒意與疲憊入睡，趁機躺到她身旁，將手伸進女方衣服內，從胸部一路向下游移至臀部、大腿及外陰部。

女子驚醒不敢出聲 閉眼翻身閃避

女子被觸碰私密部位後驚醒，但又不敢聲張，只好閉著眼睛翻身轉向另一側閃避，但陳男不停手，反而繼續親吻女子臉部、嘴唇，還從後環抱，將手伸入她鬆緊褲內繼續猥褻、撫摸私密處。

陳男食髓知味，各種撫摸試探後，見女子都沒醒，色心大起，開始試圖扯下女子的鬆緊褲，想要完全佔有女方。此時，女子再也無法忍受，當場用手抓住褲頭抵抗，並轉身面向陳男，讓對方知道自己已經清醒，陳男這才嚇得立刻停手。

乘機猥褻判刑7月 另賠25萬元確定

台中地院審理時，認定陳男犯乘機猥褻罪，判刑7個月。陳男不服提起上訴，遭台中高分院駁回。民事部分，台中高分院審酌，陳男為滿足一己私慾，漠視原告之性自主權，對受害女子乘機猥褻，造成女方心理創傷，衡量雙方學歷、收入、家庭經濟狀況後，判決陳男應賠償25萬元精神慰撫金。全案不得上訴。