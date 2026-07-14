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周星馳《功夫女足》片尾空位逼哭全場　還找愛子當彩蛋

周星馳睽違7年推出新片《功夫女足》，上映後票房開出紅盤，片尾彩蛋更掀起影迷熱烈討論。（圖／翻攝自微博）

▲周星馳睽違7年推出新片《功夫女足》，上映後票房開出紅盤，片尾彩蛋更掀起影迷熱烈討論。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

香港喜劇天王周星馳暌違7年推出自編自導新片《功夫女足》，由張小斐、迪麗熱巴、張藝興領銜主演，被視為《少林足球》上映25年後的精神續作。電影11日起在大陸、香港同步上映後氣勢如虹，上映不到3小時票房便突破人民幣1億元（約新台幣4.8億元），首日票房再衝破人民幣2億元（約新台幣9.6億元），並刷新大陸暑期檔首映日場次、近3年暑期檔首映日場次及預售票房等多項紀錄。雖然電影評價兩極，但片尾彩蛋卻意外成為全片最大亮點，一個刻意留下的空位，加上吳孟達兒子吳韋侖驚喜現身，讓無數影迷直呼：「星爺從來沒有忘記達叔。」

周星馳與吳孟達合作《賭聖》、《逃學威龍》、《九品芝麻官》、《少林足球》等多部經典電影，是華語影壇最具代表性的黃金搭檔。（圖／翻攝自IMDB）

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▲周星馳與吳孟達合作《賭聖》、《逃學威龍》、《九品芝麻官》、《少林足球》等多部經典電影，是華語影壇最具代表性的黃金搭檔。

《功夫女足》延續《少林足球》「功夫＋足球」的世界觀，周星馳再次擔任導演、編劇，並集結張小斐、迪麗熱巴、張藝興主演，劉嘉玲、日本男星佐藤健等人也特別客串。上映後，電影口碑呈現兩極，有觀眾認為仍充滿熟悉的「周星馳式幽默」，也有人直言無法超越《少林足球》，甚至有主持人公開批評電影「不好看」，引發網友論戰。不過，比起劇情評價，真正掀起熱烈討論的卻是片尾三段彩蛋。

根據港媒報導，彩蛋中，《少林足球》飾演「四師兄」的陳國坤、「六師弟」的林子聰驚喜現身，一名疑似周星馳的角色則以背影坐在觀眾席。當陳國坤看著場上的「峨嵋隊」稱讚實力不俗時，林子聰轉頭詢問：「師兄，你怎麼看？」對方平靜回應：「那就和她們踢一場。」短短一句台詞，瞬間把觀眾拉回《少林足球》的經典年代。

真正令人鼻酸的，是三人並未並肩而坐，而是在周星馳身旁刻意保留了一個空位。沒有一句解釋，也沒有任何字幕，卻讓大批影迷立刻聯想到，這個位置正是留給當年飾演「黃金右腳」明鋒的吳孟達。不少觀眾留言表示，「那個空位真的看哭了」、「不用一句台詞就知道是在想達叔」、「黃金右腳永遠都有一個位置」、「星爺一直沒有忘記達叔」、「最後那一幕比整部電影還催淚」。

除了象徵性的空位之外，電影還安排吳孟達兒子吳韋侖客串飾演裁判，被不少觀眾視為另一個隱藏彩蛋，希望藉此串起《少林足球》的情感連結。此外，還有影迷發現，周星馳腳上穿著疑似就是《少林足球》中經典的補丁球鞋，認為電影從角色、服裝到鏡頭安排，都充滿向經典致敬的巧思。

周星馳與吳孟達曾合作《賭聖》、《賭俠》、《逃學威龍》、《鹿鼎記》、《九品芝麻官》、《食神》、《喜劇之王》及《少林足球》等多部經典電影，被譽為華語影壇最具代表性的黃金搭檔，兩人的默契與喜劇風格更影響了一整個世代的華語電影。

然而，自2001年合作《少林足球》後，兩人便未再攜手演出。外界曾盛傳，2004年《功夫》開拍時，因角色調整及合作安排改變，讓兩人逐漸疏遠，「不和」傳聞也因此流傳多年。

對此，吳孟達生前曾多次澄清，雙方並非決裂，只是彼此工作、生活及發展方向不同，見面的機會越來越少。他曾無奈表示：「現在感覺有一點老死不相往來。」但也強調，自己始終珍惜這段友情，「相識一場，緣分都不容易」，希望未來仍有合作機會。

事實上，周星馳後來曾兩度邀請吳孟達參演《美人魚》及《新喜劇之王》，只是因健康因素未能成行，讓兩人始終無法再度同台，也成為不少影迷心中最大的遺憾。

2021年，吳孟達因肝癌病逝，享壽70歲。周星馳得知噩耗後坦言一時難以接受，曾前往醫院探視，也低調現身靈堂送別好友，全程神情凝重，未發表任何談話，只默默向媒體揮手後離開，讓不少人感受到兩人深厚卻低調的情誼。

除了電影本身，《功夫女足》上映後，周星馳也罕見帶著張小斐、迪麗熱巴、雪野等演員前往天津謝票。面對票房開紅盤與觀眾支持，他坦言：「還是覺得有點慚愧，常常覺得自己做得不夠好，我很怕辜負大家的支持。」一番話獲得全場熱烈掌聲，也展現他對作品始終保持高標準的態度。

如今，《功夫女足》透過片尾留下的一個空位、邀請吳韋侖客串，以及多處向《少林足球》致敬的細節，不僅勾起無數影迷青春回憶，也讓大家再次看見周星馳對昔日最佳拍檔的深厚情誼。沒有一句「懷念」，卻用最安靜的方式，完成了一次最深刻的致敬。

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