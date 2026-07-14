「東方不敗」推手辭世　林青霞唯一「紅顏閨蜜」施南生

▲施南生證實離世。（圖／翻攝自微博）



記者葉國吏／綜合報導

資深電影人施南生於7月13日晚間辭世，享壽75歲。她一生奉獻給香港電影，生前曾提攜過無數影壇巨星，在業界德高望重，與影后林青霞更建立起深厚的閨蜜情誼。

促成赴港發展結善緣

施南生在1980年代促成林青霞隻身前往香港發展，兩人不僅在電影事業上互相成就，私底下更是無話不談的知己。林青霞多年前曾在報章上以閨蜜為題撰文，感性表示能被施南生納入知己名單是非常幸運的事，更稱對方是自己唯一的紅顏閨蜜。

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回憶起1982年剛回港時，林青霞透過導演徐克引薦而認識施南生。當時一見面，施南生新潮的服裝與俐落短髮，便散發出宛如超級女金剛的無敵氣場。林青霞透露，每次和她碰面都會刻意打扮，但只要一見到施南生，就深知自己在外型與氣質上全輸了。

▲林青霞（左）頒發終身成就獎給徐克（右）、施南生。（圖／翻攝自微博）

氣場強大連巨星都遜色

知名美術指導張叔平也曾傳神形容施南生的驚人魅力，透露某次在日本影展看見施南生推門走進餐廳，一身有型有格的新潮裝扮搭配黑色太陽眼鏡，悠然點菸的巨星姿態，瞬間讓周遭的大明星與大導演太太都自覺變得渺小。

兩人更因拍攝施南生監製的電影《東方不敗》結下深刻善緣。林青霞隨後在香港接拍多部武俠片，進而結識夫婿Michael並在香港安家。林青霞結婚當天，就是由施南生與徐克擔任證婚人，施南生更像母親般在床邊殷殷叮嚀她學好英文與電腦。

▲施南生、徐克。（圖／CFP）

癡情奉獻才子毫無保留

林青霞形容外表前衛的施南生，骨子裡其實非常傳統，更是百分之百的癡情女子。施南生將自己完全奉獻給心中的才子徐克，事事崇拜、保護並服侍對方，連徐克身邊出現其他女人，施南生最終也選擇收起眼淚，將其當作家人繼續共同拍片並照顧其生活。

施南生晚年積極投身公益活動，更擔任護苗基金副主席。林青霞對她的情感早已超越尊敬，尤其得知施南生已簽署身後器官捐贈同意書，準備將身體奉獻給宇宙大地化作春泥。這位叱吒風雲數十年的電影大姐大如今功德圓滿，留給摯友與影迷無限溫暖與懷念。