海神颱風「壽命很短」　最新路徑曝

▲海神颱風壽命很短。（圖／easterlywave）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，第11號「海神」勉強跨過輕度颱風門檻，增強條件不佳，壽命很短，其行徑北北西轉北北東，對台無威脅。

午後防強對流

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吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至下周一低層大氣偏南風及南方海面有豐沛水氣，今天、周三的南部、東南部，以及周四至下周一的南部偶有局部短暫降雨；因太平洋高壓偏弱，大氣不穩定，午後常有強對流在山區發展，並擴展至部分平地，應注意雷擊、強風、瞬間強降雨發生。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下周二至下周四低層偏南風減弱及南方水氣減少，太平洋高壓仍偏弱，午後有對流在山區發展，僅少部分鄰近平地受到影響。

▼海神對台無影響。（圖／氣象署）



海神「壽命很短」無影響

吳德榮指出，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，第11號海神勉強跨過輕颱門檻，增強條件不佳，壽命很短，其行徑北北西轉北北東。

吳德榮分析，最新各國模式模擬顯示，海神雖處高海溫的環境，但垂直風偏大，不利其增強；美國模式（GEFS）系集模擬顯示，其行徑先偏北轉東北，對台無威脅；不要誤會，雖同是「超級聖嬰年」颱風，未必都有增強為強颱的條件。

▼最新美國模式系集模擬。（圖／翻攝weathernerds）

