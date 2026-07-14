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女告知店員「拿錯傘通知我歸還」　法官仍認定竊盜

雨傘，保護傘，下雨，憂鬱（圖／視覺中國CFP）

▲王婦把傘帶走前，告訴店員「拿錯的話通知我歸還」，但仍被法官認定構成竊盜。（示意圖／視覺中國）

記者柯沛辰／綜合報導

南投一名王姓婦人到賣場購物時，將門口傘架上一把市價170元雨傘帶走，被失主報警提告。事後，婦人稱雨傘很像自己先前所遺失，也告知店員若拿錯請通知她，她會歸還。不過，法官還是認定構成竊盜罪，判處罰金5000元。

去年4月，王婦前往南投縣某賣場消費，離開時注意到店外傘架有一把藍色雨傘，外觀與她去年初遺失的傘相似，因此將雨傘帶回家。失主買完東西發現傘不見，氣得報警處理，而警方也迅速調閱監視器找到王婦。

婦否認偷竊　稱若拿錯會歸還

王婦到案後否認偷竊，稱年初弄丟了一把同樣款式的雨傘，她誤以為這把是自己先前遺失的，但又擔心同款雨傘太多、可能拿錯，因此曾進店詢問店員，並說如果拿錯請通知她，她會再送回來。

王婦做法有違生活經驗　法官認定有不確定故意

不過，南投地院勘驗畫面後認為，王婦拿傘前曾仔細檢查，也坦言「一樣的很多」、「我也怕拿錯」，可見王婦自己也不確定傘是不是自己的，也預見自己「可能取走他人財物」這個結果，主觀上具有竊盜之不確定故意及不法所有意圖。

法官指出，即便被告的雨傘真的在年初遺失，但案發時是4月，已經相隔2、3個月，傘也早已被店家或其他人交付放置在櫃台、遺失物招領處等，即便沒被人撿到保管，也難認會在顧客頻繁出入的賣場出入口留置數月，被告僅憑外觀相近就認定是自己遺失的傘，有違一般生活經驗。

告知店員「拿錯會還」　法官：歸還前提是「被發現」

另外，被告主張曾進店向店員說明，但因相關監視器紀錄已遭後續影像覆蓋，無從查證，加上「如果拿錯，請通知我返還」，是以他人日後發現、通知為返還前提，而非暫時「借用」後即返還，所以被告說法僅僅只是事後處置，不足以影響當下取傘時的主觀犯意認定。

法官認定，王婦帶走雨傘前既然無法確認所有權，就不應直接取走，即便通知店家會返還，也只是拿走後的處理方式，不能排除當下不法所有意圖，考量雨傘已歸還失主，且王婦經濟狀況不佳，最後判處罰金5000元。全案仍可上訴。

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