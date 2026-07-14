今天「銀色情人節」起源曝光！　單身可以早點睡

▲情侶示意圖。（示意圖／CFP）

記者葉國吏／綜合報導

今天是7月14日，是韓國的「銀色情人節」。單身的你跟你無關，但有對象的讀者，這天可是一年之中最適合帶另一半見長輩的黃金時刻。

情侶們如果從西洋情人節開始交往，到了今天剛好滿五個月，在韓國傳統文化中，這代表雙方的感情已經通過了初期考驗，正式進入穩定階段。

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源自韓國傳統習俗

因此這天最核心的習俗，就是將自己的另一半正式介紹給父母或尊敬的長輩認識，也是交往五個月的浪漫驗收，讓許多情侶紛紛選在此時跨出重要一步。

有趣的是根據當地傳統，情侶當天與長輩聚會或拜訪的所有活動開銷，全都會由被拜訪的長輩大方買單，這同時也象徵著長輩對這段戀情給予實質的祝福與認可。

銀飾對錶成首選

除了拜訪長輩之外，這天也是情侶們宣示關係、留下約定記號的時刻，由於銀具有不易腐蝕且質地純淨的特性，象徵愛情恆久，因此戀人們會互贈銀戒或銀製項鍊。

近年來許多實用的同款小物也大受歡迎，不少年輕族群選擇挑選同款對錶或手機掛繩，透過日常隨身攜帶的小物低調放閃，並展現雙方心心相印的親密感與最真摯承諾。

▲在韓網搜尋14日就會列出12個不同情人節。（圖／翻攝自Naver）

不過其實誇張的是，在韓國每月的「14日」都是情侶的紀念日，如果是單身都跟你無關，但若有對象就要關注一下這些會讓荷包失血的日子。以下就列出南韓1年12個情人節：

1月14日「Diary Day」：日記情人節，情侶彼此送出日記作為禮物，也可交換小冊子、花束。

2月14日「Valentine's Day」：傳統情人節，尤其以女方送男生巧克力表達心意

3月14日「White Day」：白色情人節，換男生對女生告白，也可能是回應先前收到告白的回禮（主要來自日本文化影響）

4月14日「Black Day」：黑色情人節，為了安慰2、3月告白沒成功的單身男女，這天穿黑色或是吃炸醬麵（醬汁是黑色的）來慶祝

5月14日「Rose Day」：玫瑰情人節，當然就是送花的日子囉

6月14日「Kiss Day」：親吻情人節，戀人接吻放閃日，還有一說是在先前14日見面的人，以親親作為告白

7月14日「Silver Day」：銀色情人節，情人互贈銀飾的日子，尤其特愛選擇銀戒指象徵承諾

8月14日「Green Day」：綠色情人節，盛夏剛好是出遊的好日子，鼓勵情侶手牽手爬山吸取芬多精，但也有人相約喝燒酒（誰叫燒酒瓶是綠色的）

9月14日「Photo Day」：拍照情人節，情侶一起拍下美好合照

10月14日「Wine Day」：葡萄酒情人節，戀人在很有情調的地方喝葡萄酒

11月14日「Movie Day／Orange Day」：電影／橘色情人節，和情人喝著柳橙汁、看電影

12月14日「Hug Day」：擁抱情人節，在寒冬中給予擁抱溫暖的日子，也有一說是「Money Day」，不看價格買貴重物品給另一半，可能是年末氣氛使然