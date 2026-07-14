周星馳欽點YouTuber女神跨界「功夫女足」編劇　超狂背景起底

▲香港首位女魔術師YouTuber「Miss Hunny」何穎璇。（圖／翻攝IG／misshunnyig，下同）

記者葉國吏／綜合報導

周星馳新作品《功夫女足》7月11日在大陸正式上映，票房相當火熱。許多眼尖的網友在瀏覽電影編劇名單時，除了看到「星爺」周星馳的名字外，還赫然發現一個的名字何穎璇。而這位何穎璇大有來頭，身分是「香港首位女魔術師YouTuber」稱號的Miss Hunny，超狂的跨界身分讓不少人感到相當驚喜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「香港首位女魔術師YouTuber」Miss Hunny，許多香港網友對她都不陌生。本名何穎璇的她，早在12歲時就徹底迷上魔術，中五會考結束後更毅然遠赴美國加州著名的魔術學校「Chavez School of Magic」深造，最後順利成為第一位畢業於該校的華人女魔術師。

網紅始祖14歲奪獎

何穎璇在14歲時就已經展露出極高的魔術天份，不僅曾奪得香港魔術節的相關獎項，更是首位晉身香港魔術家協會舞台公開比賽決賽的女魔術師，過去也曾與台灣著名魔術師劉謙合作在大陸地區進行巡迴表演。

何穎璇後來選擇回港發展，早年與網絡紅人「司徒夾帶」合作拍攝多段搞笑短片，憑藉著幽默活潑的風格與亮眼外表迅速在網路界爆紅，在當時甚至還被眾多網友封為「高登女神」。

勇敢追夢成星爺編劇

多年來何穎璇的工作版圖不斷擴張，2014年曾推出寫真集及魔術教學書籍，一度被譽為「新一代宅男女神」。除了經營自家YouTube頻道，她也活躍於幕前，參與過ViuTV的《Come On Baby》等節目。

這次由女魔術師搖身一變成為周星馳大銀幕作品的共同編劇，何穎璇日前也在Instagram上感性發文，表示回想整件事仍覺得非常夢幻，16歲萌生編劇念頭沒想到如今成真，非常感謝周星馳導演給予機會。