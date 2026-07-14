　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

周星馳欽點YouTuber女神跨界「功夫女足」編劇　超狂背景起底

▲▼香港首位女魔術師YouTuber「Miss Hunny」何穎璇。（圖／翻攝IG／misshunnyig）

▲香港首位女魔術師YouTuber「Miss Hunny」何穎璇。（圖／翻攝IG／misshunnyig，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

周星馳新作品《功夫女足》7月11日在大陸正式上映，票房相當火熱。許多眼尖的網友在瀏覽電影編劇名單時，除了看到「星爺」周星馳的名字外，還赫然發現一個的名字何穎璇。而這位何穎璇大有來頭，身分是「香港首位女魔術師YouTuber」稱號的Miss Hunny，超狂的跨界身分讓不少人感到相當驚喜。

▲▼香港首位女魔術師YouTuber「Miss Hunny」何穎璇。（圖／翻攝IG／misshunnyig）

[廣告]請繼續往下閱讀...

「香港首位女魔術師YouTuber」Miss Hunny，許多香港網友對她都不陌生。本名何穎璇的她，早在12歲時就徹底迷上魔術，中五會考結束後更毅然遠赴美國加州著名的魔術學校「Chavez School of Magic」深造，最後順利成為第一位畢業於該校的華人女魔術師。

▲▼香港首位女魔術師YouTuber「Miss Hunny」何穎璇。（圖／翻攝IG／misshunnyig）

網紅始祖14歲奪獎
何穎璇在14歲時就已經展露出極高的魔術天份，不僅曾奪得香港魔術節的相關獎項，更是首位晉身香港魔術家協會舞台公開比賽決賽的女魔術師，過去也曾與台灣著名魔術師劉謙合作在大陸地區進行巡迴表演。

何穎璇後來選擇回港發展，早年與網絡紅人「司徒夾帶」合作拍攝多段搞笑短片，憑藉著幽默活潑的風格與亮眼外表迅速在網路界爆紅，在當時甚至還被眾多網友封為「高登女神」。

▲▼香港首位女魔術師YouTuber「Miss Hunny」何穎璇。（圖／翻攝IG／misshunnyig）

勇敢追夢成星爺編劇
多年來何穎璇的工作版圖不斷擴張，2014年曾推出寫真集及魔術教學書籍，一度被譽為「新一代宅男女神」。除了經營自家YouTube頻道，她也活躍於幕前，參與過ViuTV的《Come On Baby》等節目。

這次由女魔術師搖身一變成為周星馳大銀幕作品的共同編劇，何穎璇日前也在Instagram上感性發文，表示回想整件事仍覺得非常夢幻，16歲萌生編劇念頭沒想到如今成真，非常感謝周星馳導演給予機會。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
副教授「性感女弟子」意外爆紅！　IG曝光大歪樓
4女大生騎車露營！她遭泥水沖倒「頭卡護欄」亡　目擊者還原現場
周星馳欽點YouTuber女神跨界「功夫女足」編劇　超狂背景
快訊／阿聯2油輪遭「伊朗飛彈」擊中起火！　1死8傷
快訊／上班注意！　國1「3車追撞」塞爆
75歲施南生辭世　前夫徐克深夜悲痛還原「抗病過程」
今「雨最大」！　午後全台變天

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

很熱！　「燒烤周」來了

「致癌毒油」最大上游　竟是落跑大亨愛將

中研院找出「少子化」關鍵！　每月津貼1萬也不想生

分科測驗第2天考「史、地、數乙、公民」　手機鈴響扣4級分

台鋼球員「1個月被討論202萬次」　前議員驚喊：他是誰？

海神颱風「壽命很短」　最新路徑曝

周星馳《功夫女足》片尾空位逼哭全場　還找愛子當彩蛋

「東方不敗」推手辭世　林青霞唯一「紅顏閨蜜」施南生

今天「銀色情人節」起源曝光！　單身可以早點睡

爆啦啦隊包養價碼　許聖梅再揭超扯「豪宅面具女奴趴」

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

世界盃四強出爐！梅西姆巴佩爭金靴　法國奪冠機率第一　阿根廷進最多球卻有大隱憂

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

巴威才走！颱風「海神」生成 全台有雨午後下最大

《魔女宅急便》音樂劇首演啟程～　琪琪真的飛上舞台！感動好評一路延燒

劉冠廷「典禮前收兒打氣」被融化 　感謝孫可芳「在她心裡我最棒」

黃仁勳愛店「花娘小館」出事　瓦斯罐爆炸1員工燒傷送醫

很熱！　「燒烤周」來了

「致癌毒油」最大上游　竟是落跑大亨愛將

中研院找出「少子化」關鍵！　每月津貼1萬也不想生

分科測驗第2天考「史、地、數乙、公民」　手機鈴響扣4級分

台鋼球員「1個月被討論202萬次」　前議員驚喊：他是誰？

海神颱風「壽命很短」　最新路徑曝

周星馳《功夫女足》片尾空位逼哭全場　還找愛子當彩蛋

「東方不敗」推手辭世　林青霞唯一「紅顏閨蜜」施南生

今天「銀色情人節」起源曝光！　單身可以早點睡

爆啦啦隊包養價碼　許聖梅再揭超扯「豪宅面具女奴趴」

山本由伸明星賽驚喜收到神秘人物打氣！笑喊：今天最在意他

美12州提反托拉斯訴訟　阻派拉蒙收購華納兄弟

很熱！　「燒烤周」來了

360萬人怒連署「阿根廷滾出世足」！梅西4強前夕陷全球爭議風暴

「新護國神山」賣到全世界　生技股王寫傳奇

「撿垃圾兄弟」年收破9500萬！　發財秘訣曝光

兒進大企業「翻轉人生」1年就辭職　真心話讓父心碎

村上宗隆並非秒答應全壘打大賽！笑曝旅美困擾：客場沒免治馬桶

「致癌毒油」最大上游　竟是落跑大亨愛將

Stray Kids HAN都翻唱！韓國神團「宣布10月來台」門票明開搶

鍾麗緹17歲女兒疑藏電子菸　媽媽一開門..她表情超慌張

生活熱門新聞

今「雨最大」！　午後全台變天

寧可沒回饋！一堆人「堅持付現金」有原因

一堆人開房慌了「她是我老婆」　摩鐵員工曝真相

7-11毒油鮮食退款！沒報會員「1招快速查發票」　

快訊／「海神」颱風生成　最新路徑曝

即／大雷雨還沒完！8縣市續發豪雨特報

邰智源竟變台積電工程師！假識別證瘋傳

周星馳欽點　YouTuber女神跨界「功夫女足」編劇

女師控「機票超賣」拿到退票！航空公司打臉

蔡阿嘎舊片怒被挖！SOU・SOU店內「你自己出就好啦」

爆啦啦隊包養價　許聖梅揭超扯面具趴

中聯問題油增至5批！667家業者受波及

啦啦隊女神美照好辣　粉絲卻認不出：這人是誰？

鼎泰豐認曾用致癌油「下架7款禮盒」

更多熱門

相關新聞

嫌難看打不倒周星馳！《功夫女足》3天票房破23億

嫌難看打不倒周星馳！《功夫女足》3天票房破23億

由「星爺」周星馳自編自導的電影《功夫女足》於11日在率先在大陸上映，截至13日為止，票房已經突破5億人民幣（約台幣23.6億元）。該片上映首日遭到自媒體與名人發文狠批「劇情老套、特效廉價」，甚至被形容「難看」，但是星爺票房號召力依舊不減，該片總票房將可以突破25億人民幣（約台幣118億元）。

周星馳《功夫女足》挨轟難看　周杰倫、孫燕姿發聲

周星馳《功夫女足》挨轟難看　周杰倫、孫燕姿發聲

周星馳新片半天破億　陸主持人犀利評：好難看

周星馳新片半天破億　陸主持人犀利評：好難看

周星馳《功夫女足》上映半天破億！隔8年推「星女郎」

周星馳《功夫女足》上映半天破億！隔8年推「星女郎」

星爺御用「如花」中風7年近況曝

星爺御用「如花」中風7年近況曝

關鍵字：

周星馳

讀者迴響

熱門新聞

男大生被脫光燒毛毒打亡　主嫌出庭哭了

今「雨最大」！　午後全台變天

獨／王俐人拍「阿姨系露點寫真」 「原色全透明熟蜜桃不藏了」

寧可沒回饋！一堆人「堅持付現金」有原因

一堆人開房慌了「她是我老婆」　摩鐵員工曝真相

即／台積電嘉義廠警衛墜溪3天結束搜救

7-11毒油鮮食退款！沒報會員「1招快速查發票」　

即／台中已婚所長出軌　小女警提分手被糾纏

徐克前妻施南生「細菌感染」過世享壽75歲

女大生頭卡護欄亡　目擊者還原現場

大叔粉被女神1句話激怒　狠捅55刀直播流出

女大生露營騎車返家　3友目睹跌水溝亡

3種人「不適合步入婚姻」

身體出現三個警訊　真的該休息了

挪威前鋒遭網暴　女友小孩被波及

更多

最夯影音

更多
草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」
巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

世界盃四強出爐！梅西姆巴佩爭金靴　法國奪冠機率第一　阿根廷進最多球卻有大隱憂

世界盃四強出爐！梅西姆巴佩爭金靴　法國奪冠機率第一　阿根廷進最多球卻有大隱憂

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面