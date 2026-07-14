爆啦啦隊包養價碼　許聖梅再揭超扯「豪宅面具女奴趴」

記者黃翊婷／綜合報導

資深媒體人許聖梅近日引述網紅說法，揭開啦啦隊員的「包養價碼」，甚至有公司負責人公然在網路上徵求「女奴」，在豪宅開設面具派對。

▲許聖梅在節目中分享有錢人的「離譜」行徑。（資料照／記者許逸群攝，非本文節目拍攝現場。）

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許聖梅在13日播出的節目《震震有詞》中，與來賓私家偵探汪熹、諮商心理師盧美妏、律師蔡旻睿，以「有錢人的情慾地圖！仗勢囂張慘踢鐵板」為題，分享個人看法，她在節目中引述某網紅的現身說法，網紅聲稱在一些KTV、夜店或酒店的包養市場中，目前比較紅的是啦啦隊員，基本50萬元起跳，如果有特殊需求，價格可能達到70萬元至100萬元。

至於是什麼特殊需求，許聖梅表示，前陣子有一名公司負責人違法被起訴，沒想到竟被扒出，該名負責人曾透過隱密帳號在網路上徵求「女奴」，甚至將這個行為稱為飼養，工作內容也講明白，會拍攝性影像、使用SM工具，然後再邀請其他富豪、富二代到豪宅參與面具派對，更可惡的是，負責人因另案被逮之後，居然在等待執行期間將相關性影像上傳至網路，公開女方的臉。

諮商心理師盧美妏也分享一起案例，聽聞貴婦朋友的老公曾收到換妻俱樂部邀請，老公在妻子的鼓勵下赴約，卻因為身體狀況無法完成，反而讓這件事情成為把柄。

律師蔡旻睿提到，曾有女客戶發現家人身體出現異狀，委託偵探調查才知道，丈夫行事曆上所謂的「甜點聚會」，居然是指換妻或性交易，氣得一狀告上法院。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：

(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 移除下架性影像，洽性影像處理中心。

(三) 終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。