啦啦隊女神美照好辣　粉絲卻認不出：這人是誰？

▲啦啦隊女神巫苡萱。（圖／翻攝自臉書／巫苡萱 Ava Wu）

記者柯沛辰／綜合報導

啦啦隊女神巫苡萱近年轉任球團MC，人氣依舊高居不下。近日，她曬出一張吃貝果美照，但疑似修圖修太大，讓網友們集體傻眼，忍不住直呼「這人是誰？」對此，她也在留言區高EQ回應。

美食照焦點歪掉 網問「這人是誰？」

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巫苡萱近日上傳用餐照片，開心寫下「洋蔥加青蔥雙蔥口味～～馬西搜油（韓文：美味）」。照片中，她坐在窗邊拿著叉子，長髮自然披落，一邊甜美吐舌賣萌，一手拿著叉子準備享用貝果，滿滿韓系氛圍。

▲巫苡萱PO美食照，粉絲認不出「這誰？」。（圖／翻攝自臉書／avawu0726，下同）

不料，照片曝光後，不少粉絲盯著照片看了又看，紛紛留言直呼：「不太像妳啊」、「這人是誰？」、「這已經是變身了啦」、「這真的是本人嗎」，甚至還有人稱「以為林襄欸」、「這是愛莎吧？」、「好像許悅」。

大方認了「我很愛修圖」 粉絲笑翻

面對粉絲熱議，巫苡萱也親自在留言區回覆，大方坦言「各位～～我是很愛修圖的，修圖軟體會員買到最高，所以我會大修特修～～～」，率真態度讓粉絲看了笑翻。

過去，巫苡萱以樂天女孩身分打開知名度，甜美臉蛋與姣好身材累積大批支持者。如今她轉換跑道擔任球團MC，仍維持高人氣，這次一張美食照意外掀起修圖話題，也讓粉絲看見她大方率真的一面。