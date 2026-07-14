美軍恢復封鎖伊朗港口　川普將發表全國演說

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國將於美東時間14日下午4時（台灣時間15日上午4時）恢復對伊朗港口及沿海地區的全面海上封鎖；美國總統川普宣布，美方將對進出荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻，徵收所載貨物價值20％作為維安費用，並預告將於美東時間16日晚間9時（台灣時間17日上午9時）發表全國演說。消息推升國際油價，布倫特原油與西德州中級原油一度分別上漲約10％及9％。

美軍宣布將恢復對伊朗港口封鎖

法新社報導，美國中央司令部（CENTCOM）在聲明中表示，美軍「將於美東時間7月14日下午4時恢復封鎖進出伊朗港口的海上交通」。

路透社報導，封鎖範圍將涵蓋伊朗所有港口、石油碼頭及沿海地區，適用於所有往來船隻，不分國籍。美國海軍主導的聯合海事資訊中心（Joint Maritime Information Center）表示，任何涉嫌未經授權進出封鎖區域的船隻，都可能遭到攔截、改道或扣押，不配合者可能依法遭強制處置。

不過，經由荷莫茲海峽往返非伊朗目的地的中立船隻，仍可正常通行，不受封鎖措施影響。

▲美國中央司令部宣布將恢復封鎖伊朗港口。（示意圖／翻攝X@CENTCOM）



川普：將對通行荷莫茲海峽船隻徵收貨物總值20％作為維安費用

川普稍早在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，美國將重啟「對伊朗封鎖」行動，禁止伊朗船隻及其客戶進出，並確保各國能公開、公平使用荷莫茲海峽。他宣稱，美國此後將成為荷莫茲海峽的護衛者，為補償維持區域安全所需成本，將收取海運貨物總值的20％。

川普並表示，將於美東時間16日晚間9時發表全國演說，但未說明演說主題，外界預料可能與伊朗局勢有關。他上一次發表全國演說是在4月1日，當時美國與以色列對伊朗開戰約1個月，川普向全國說明軍事行動進展及處理伊朗核問題的迫切性。

美國中央司令部指出，這次行動是延續4月13日至6月18日實施的首波封鎖。當時美軍讓超過140艘受檢船隻改變航向，阻止9艘拒絕受檢的船隻，另有50多艘人道救援船艦獲准通行。

封鎖消息加劇市場對原油供應的擔憂。截至美東時間13日下午，布倫特原油期貨價格上漲約10％，來到每桶83美元；西德州中級原油期貨上漲約9％，來到每桶77美元。