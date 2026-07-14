川普嗆連2天重擊伊朗　加碼威脅：可能很快下令美軍空襲核設施

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美伊戰火持續升高，美國總統川普13日表示，美軍當晚將對伊朗發動新一輪軍事打擊，14日也將持續攻擊，並威脅美方可能很快會下令空襲伊朗「鎬山」（Pickaxe Mountain）核設施。

川普接受美國保守派廣播節目《The Hugh Hewitt Show》專訪時表示，美軍「今晚會狠狠打擊他們，明天也會繼續重擊他們」。他並透露，美方掌握伊朗剩餘軍事領導層的位置，而且持續密切監控，但不會公開相關資訊。

談及去年未列入美軍空襲目標的鎬山核設施時，川普表示，美軍一直密切監視該地，「鎬山很可能會成為一次漂亮又猛烈攻擊的目標，就在正門附近。」他說，目前未發現設施有任何活動跡象，「他們的核計畫情況並不好……我們很可能很快就會對鎬山動手。」

川普也淡化美伊先前簽署的諒解備忘錄（MoU），稱那只是一次「測試」。他表示，自己原本就傾向直接談正式協議，而不是先簽署備忘錄，但伊朗並未通過測試，也沒有遵守承諾。

他指出，美伊今年6月簽署停火協議後，原訂展開60天談判，針對伊朗核計畫等議題協商最終協議，但隨著雙方恢復交火，這份備忘錄「沒有太大意義」。

川普表示，「當你面對不值得信任的人時，合作備忘錄沒有任何意義；即使對方值得信任，它終究也只是一份合作備忘錄，本身並不具太大約束力。」

另一方面，美國中央司令部（CENTCOM）宣布，將於美東時間14日下午4時（台灣時間15日上午4時）恢復對進出伊朗港口船舶的海上封鎖。川普宣布相關措施後，市場擔憂中東能源供應再度受阻，帶動國際油價大幅走高。

此外，伊朗媒體指出，美軍空襲範圍已由沿海地區擴大至內陸，美國盟友近期也遭到伊朗攻擊。川普已正式通知國會，美軍自7月7日起恢復對伊朗的軍事行動，顯示美伊衝突仍持續升級。