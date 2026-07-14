副教授「性感女弟子」意外爆紅！　IG曝光大歪樓

▲副教授隊友讓貼文歪樓。（圖／翻攝X，下同）

記者葉國吏／綜合報導

芝加哥大學電腦科學副教授譚宸浩近日在社群平台X分享參加AI展的照片，開心展示團隊的研究心血。不料大批網友的焦點全被他身旁的一位性感氣質正妹吸走，意外在網路上掀起一陣熱烈討論。

這篇貼文在短時間內就衝破百萬人次點閱。眼見大批網友頻頻歪樓，讓譚宸浩不得不緊急關閉頁面，引來不少人笑稱，教授辛苦發文介紹海報，結果全網最後竟然只記得那位美女隊友。

▲副教授隊友私服照被網友朝聖。（圖／翻攝IG，下同）

美艷團員引發全網歪樓

這位暴紅正妹的領英頁面隨後也被網友公開。這名叫Summer Ann的正妹疑似是韓裔，現為「芝加哥大學」博士班學生，同時也是一名軟體工程師與使用者介面設計師。

她除了研究機器學習、生物資訊、計算醫學外，甚至還身兼演員、歌手及模特兒等多重身分，豐富的經歷讓不少網友看了不禁讚嘆，這根本是把學歷、腦袋以及外貌全部都點滿了。

超狂背景遭質疑時間分配

隨後她的網美IG帳號也遭神出。大批群眾紛紛羨慕直呼人生真不公平，明明可以靠顏值出道卻非得靠才華。不過亮眼的外表與精采生活，也意外引發了部分人士的質疑。

有人指出她一年發了50到100套不同景點的寫真，照片裡還有健身、旅遊、F1賽車等行程，好奇她究竟哪來的時間搞AI研究，讓這場AI展覽意外在學術之外掀起另類話題。