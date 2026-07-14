4女大生騎車露營！她遭泥水沖倒「頭卡護欄」亡　目擊者還原現場

▲21歲女大生騎車露營，返程時遭泥水沖倒，頭部卡護欄身亡。(圖／記者楊永盛翻攝)

記者趙蔡州／綜合報導

新竹縣竹東鎮山區13日下午降下豪雨，21歲嘉義大學鄭姓女大生跟另外3名女同學當天準備上山露營，但因雨勢太大決定中途折返，不料行經竹122線廣鮮土雞莊附近時，鄭女連人帶車被泥水沖倒，導致她的頭部卡在機車與護欄中間約20分鐘，被救起時已無呼吸心跳，送醫後因頭部受重創不治。

豪雨中途折返 泥水暴漲4人受困

事件發生在13日下午3點多，鄭女跟另外3名女同學當天騎乘2輛機車要上山露營，但因遇上竹東鎮山區豪雨，4人中途放棄露營下山，直到行經竹122線廣鮮土雞莊附近時，路面因降雨發生大量積水，加上土石流等因素導致難以通過，4人也被現場的工程人員攔阻勸返。

連人帶車沖向護欄 頭部重創搶救不治

4人當時決定折返，不料折返過程中，2輛機車被泥水沖倒，鄭女更連人帶車被沖至路邊的護欄，強大的水流將她的頭部卡在機車與護欄之間，儘管附近的路人見狀立刻上前救援，她被拉起時仍已無呼吸心跳。

消防人員趕到現場時，看見女同學正在替鄭女進行CPR，立刻接手替鄭女實施急救，並火速將對方送往新竹台大醫院急救，但鄭女最終仍因頭部受重創，13日下午5點多宣告不治，其餘3名女同學則均未受傷，事故發生原因及詳細經過待警方進一步調查。

目擊者衝上前救援 無奈水勢太強難施救

一名目擊網友也在threads上描述事件過程，他當時看見機車壓著女大生被水流沖走，其中一名女大生被機車跟護欄夾在中間，他立刻下車衝上前試圖幫忙，但只能勉強拉起機車的後面，龍頭因手把被護欄卡住沒辦法動，「當下我真的很絕望，因為我知道如果不趕快，她一定會離開」。

由於水流持續沖刷，他後來力竭只能退到安全地方，儘管也有其他的人試圖靠近幫忙，但都因水流太強無法靠近，直到10分鐘後有2輛開大車的大哥開了過來，用車子擋住水流後，他們才成功上前將被困的女大生救出，「女大生的朋友有替她做CPR，但她完全都沒有反應……，等救護車離開，我才離開現場」。