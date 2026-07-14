鼎泰豐認曾用致癌油「下架7款禮盒」　紅燒牛肉麵中鏢開放退費

▲致癌油燒到鼎泰豐。（圖／資料照）



記者許力方／台北報導

中聯油脂大豆沙拉油日前遭驗出致癌物苯駢芘（BaP）超標，食安風暴持續擴大，鼎泰豐發布的最新聲明表示，公司第一時間啟動溯源盤查及應變機制，確認全台門市未曾使用食藥署公告的異常批號油品，但中央廚房曾使用相關批號油品製作部分冷凍禮盒，已主動通知通路下架回收，並開放消費者辦理退費，包括熱門紅燒牛肉麵、鮮肉菜包禮盒。

門市未使用問題油 中央廚房部分禮盒受影響

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鼎泰豐表示，事件曝光後立即比對內部登錄系統、進貨單、生產排程及食藥署公告資訊，同時全面清查門市及中央廚房庫存與使用中的油品，確認目前已無異常批號油品，並預防性改用其他經檢驗合格品牌的大豆沙拉油。

經追溯後，公司確認各門市未曾使用問題批號油品，不過中央廚房曾進貨食藥署公告的異常批號油品，並用於部分特定效期的冷凍禮盒產品。

主動回收7款禮盒 8月7日前可退費

鼎泰豐指出，雖然受影響禮盒未達食藥署公告的強制下架標準，但基於保障消費者權益及善盡企業責任，已主動通知各通路下架回收，未出貨商品也已全數封存。7款效期內的產品可於2026年8月7日(含)前，持購買憑證至原購買處退費：