佀廣洋棄國民黨提名止血！羅友志曝選情變化：綠營投票率會成長

▲佀廣洋鞠躬道歉。（圖／佀廣洋提供）

記者閔文昱／綜合報導

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋，因學生時期涉霸凌、言語羞辱及高中簽賭等爭議，連日來引發外界質疑。儘管日前已出面鞠躬道歉，仍未能止住輿論延燒。佀廣洋13日晚間發表聲明，宣布放棄國民黨提名，強調不希望個人事件造成黨內同志及長官困擾，也避免影響選戰布局，未來仍會持續勤走基層、傾聽民意，以謙卑態度反省檢討。

佀廣洋表示，自宣布參選以來，外界對其學生時期有許多批評與質疑，即使部分內容與事實不符，他仍選擇以負責任的態度道歉與澄清。他坦言，回顧當年犯下的錯誤，母親萬美玲的嚴厲責備及老師的諄諄教誨，都讓他深感後悔，也感謝長輩沒有放棄當時叛逆犯錯的自己，希望未來以更踏實的行動回應支持者期待。

▲佀廣洋涉霸凌放棄提名，名嘴預言綠營投票率將升。（圖／翻攝自Facebook／佀廣洋）

羅友志：藍招牌保住了 但綠營投票率恐成長

對此，資深媒體人羅友志分析，佀廣洋退出國民黨提名「有改變，但不多」，認為此舉雖讓國民黨招牌暫時度過危機，卻難以完全消除事件對選情的影響。他預估，相關爭議可能刺激綠營支持者，尤其年輕族群提高投票意願，進一步推升綠營投票率，而同選區藍營議員參選人，包括詹江村等人，後續選戰壓力仍將增加。

羅友志也指出，此事件對不同政治人物影響程度不一。他認為，萬美玲政治形象已受到衝擊，「還是受傷了」；相較之下，桃園市長張善政則「穩如泰山」，影響有限。此外，他認為，國民黨高雄市長參選人柯志恩若再以「北部的我們解決了，南部的鐵拳教育呢？」作為攻防主軸，已失去政治效果。他最後表示，真正的勝負仍要看各陣營後續布局及投票率變化，「機會是給準備好的人，讓我們繼續看下去。」