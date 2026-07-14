立院經委會桃園考察　張善政爭取漁港升級與AI算力中心

▲立院經委會桃園竹圍漁港考察。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「立法院經濟委員會考察成員」13日抵桃園，勘查桃園市竹圍漁港、永安漁港的漁業建設及桃園電力建設與算力中心設置。市長張善政表示，桃園擁有豐富漁產資源，市府近年持續完善漁港基礎設施並強化觀光文化機能，盼能爭取中央經費支持。

此外，桃園的產業持續升級，加上近年AI產業對算力的高度需求，期盼中央整合大潭電廠與中油三接的供電及冷能資源，完善能源配套並放寬算力中心用電限制，攜手建構桃園成為北部算力中心示範基地。

▲立法院經濟委員會抵桃園考察重要建設，聽取簡報。（圖／市府提供）

立法院經濟委員會召集委員洪毓祥表示，上午考察聚焦竹圍、永安漁港建設，包含魚產品直銷中心、溫控及新風系統、冷凍庫、漁具倉庫、上架場及天車設施等。期望透過實地考察了解地方需求，持續協助桃園改善漁民作業環境。

農業局說明，市府此次提出竹圍漁港整體改善計畫，期盼爭取中央經費支持，以提升漁業經營環境。計畫內容包含竹圍漁港直銷中心新建工程約3億7,000萬元、直銷中心溫控新風系統與冷凍庫建置約8,700萬元，以及漁具倉庫與上架場天車改善遷移等項目。

▲立院經委會桃園竹圍漁港考察。（圖／市府提供）

農業部漁業署長王茂城於座談會中表示，將協助加速竹圍漁港直銷中心與溫控系統核定、協助上架場短期吊車租用等；市府農業局亦將配合重新檢討漁具倉庫改善方案、以及永安漁港上架場整體規劃等。後續將與中央保持密切合作，爭取相關預算支持，共同完善桃園海岸的整體發展品質。

針對電力及AI算力中心布局，張市長說明，隨著桃園科技工業園區、觀音、大潭、環科及桃科二期等產業聚落蓬勃發展，AI資料中心及各工業區的用電需求大幅增加。各類產業進駐高度仰賴穩定電力，期盼中央善用在地能源條件，整合大潭電廠及中油三接的供電與冷能資源，市府也將全力配合相關建設與行政作業。

張善政並指出，市府規劃與海洋大學合作，活化桃科市有土地，打造兼具冷能應用與創新能源技術的示範場域，未來將朝多元產業應用發展，期盼結合中央資源與地方優勢，建構北部算力中心或冷能應用示範基地，讓桃園成為AI產業與永續能源的重要據點。