桃園「小小軌道推廣員」　探索全台最深捷運站體與百年鐵道考古

▲桃園「小小軌道推廣員」探索全台最深捷運站體。（圖／捷工局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府捷運工程局辦理「桃園軌道願景館小小軌道推廣員授證」，13日於桃園軌道願景館舉行。市長張善政表示，桃園捷運綠線G07站是全臺開挖最深的捷運車站，也是未來桃園捷運與臺鐵的重要轉乘樞紐。透過市府工程導覽及專業的解說，不僅讓孩子們認識捷運建設的專業知識，更能提前了解未來城市的交通發展。

▲▼桃園「小小軌道推廣員」認證，已成為暑期最熱門的活動。（圖／捷工局提供）

市府捷工局指出，「小小軌道推廣員」認證活動，今年邁入第7屆，已成為暑期最熱門的活動，這次「鑒往知來·捷足先登—捷運綠線G07地下站體及工區考古巡禮」於今(115)年6月26日開放網路報名，10分鐘內就已全數額滿；活動在7月13日及7月22日分兩梯次舉辦。

鼓勵孩子成為公共運輸最佳代言人

「鑒往知來·捷足先登—捷運綠線G07地下站體及工區考古巡禮」活動，共分為兩梯次，帶領40組學員走進站點，除了室內的體驗與闖關的活動之外，工區的參觀活動也特別選在桃園捷運綠線、棕線及台鐵間共構轉乘的重要樞紐角色-G07站，除了三線共構的特殊身份之外，G07站也身兼歷史考掘的重要地位。

▲張善政市長與學員們互動。（圖／捷工局提供）

小小軌道推廣員重頭戲是前往桃園捷運綠線G07站工區參訪，由工程師帶領學員進入地下車站，並針對捷運站體建築、周邊環境及工區配置進行簡要說明，並在安全第一原則下，由工程師帶領學員們進入車站穿堂層、月台層中參觀介紹，讓學員們親眼見證站體與軌道工程的興建，近距離探索桃園地底交通新動脈的壯觀工程，讓大小朋友們驚呼連連，同時也為現場的大小朋友們留下極具紀念意義的合影。

▲張善政親自授證予新出爐的小小軌道推廣員們。（圖／捷工局提供）

除此之外，也首度帶領學員們親自走進考古現場，發掘過去百年來桃園鐵道發展的變遷物證。活動最後張善政市長驚喜現身，與學員們互動並聆聽學員分享心得，張善政並親自授證予這群新出爐的小小軌道推廣員們，期孩子們成為公共運輸最佳代言人。