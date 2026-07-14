　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園「小小軌道推廣員」　探索全台最深捷運站體與百年鐵道考古

▲桃園「小小軌道推廣員」

▲桃園「小小軌道推廣員」探索全台最深捷運站體。（圖／捷工局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府捷運工程局辦理「桃園軌道願景館小小軌道推廣員授證」，13日於桃園軌道願景館舉行。市長張善政表示，桃園捷運綠線G07站是全臺開挖最深的捷運車站，也是未來桃園捷運與臺鐵的重要轉乘樞紐。透過市府工程導覽及專業的解說，不僅讓孩子們認識捷運建設的專業知識，更能提前了解未來城市的交通發展。

▲桃園「小小軌道推廣員」

▲▼桃園「小小軌道推廣員」認證，已成為暑期最熱門的活動。（圖／捷工局提供）

▲桃園「小小軌道推廣員」

市府捷工局指出，「小小軌道推廣員」認證活動，今年邁入第7屆，已成為暑期最熱門的活動，這次「鑒往知來·捷足先登—捷運綠線G07地下站體及工區考古巡禮」於今(115)年6月26日開放網路報名，10分鐘內就已全數額滿；活動在7月13日及7月22日分兩梯次舉辦。

鼓勵孩子成為公共運輸最佳代言人

「鑒往知來·捷足先登—捷運綠線G07地下站體及工區考古巡禮」活動，共分為兩梯次，帶領40組學員走進站點，除了室內的體驗與闖關的活動之外，工區的參觀活動也特別選在桃園捷運綠線、棕線及台鐵間共構轉乘的重要樞紐角色-G07站，除了三線共構的特殊身份之外，G07站也身兼歷史考掘的重要地位。

▲桃園「小小軌道推廣員」

▲張善政市長與學員們互動。（圖／捷工局提供）

小小軌道推廣員重頭戲是前往桃園捷運綠線G07站工區參訪，由工程師帶領學員進入地下車站，並針對捷運站體建築、周邊環境及工區配置進行簡要說明，並在安全第一原則下，由工程師帶領學員們進入車站穿堂層、月台層中參觀介紹，讓學員們親眼見證站體與軌道工程的興建，近距離探索桃園地底交通新動脈的壯觀工程，讓大小朋友們驚呼連連，同時也為現場的大小朋友們留下極具紀念意義的合影。

▲桃園「小小軌道推廣員」

▲張善政親自授證予新出爐的小小軌道推廣員們。（圖／捷工局提供）

除此之外，也首度帶領學員們親自走進考古現場，發掘過去百年來桃園鐵道發展的變遷物證。活動最後張善政市長驚喜現身，與學員們互動並聆聽學員分享心得，張善政並親自授證予這群新出爐的小小軌道推廣員們，期孩子們成為公共運輸最佳代言人。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
徐克前妻施南生過世享壽75歲　證實「細菌感染」引發多重器官衰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

立院經委會桃園考察　張善政爭取漁港升級與AI算力中心

桃園「小小軌道推廣員」　探索全台最深捷運站體與百年鐵道考古

「長河人力」專業領航　榮獲2026桃園市優良私立就業服務機構表揚

金門333人補位返台　軍機疏運臨時喊卡旅客失望

24年照顧16位寄養童！陳應興獲新北模範父親　侯友宜親道賀

新北市圖五股守讓堂推「暑光行旅」　6大主題打造夏日閱讀之旅

虎斑貓克服「馬尾症候群」康復　新北動保處助重生盼認養

巴威雨炸新竹21歲女「去露營」　騎車返家跌水溝死亡

38名育幼院裡6天5夜騎向國境之南　蘇清泉：勇敢出發就能抵達

活化台86橋下閒置空間　林俊憲爭取南區增設4座籃球練習架

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

世界盃四強出爐！梅西姆巴佩爭金靴　法國奪冠機率第一　阿根廷進最多球卻有大隱憂

害挪威出局的自幹戰犯發聲　哈蘭德超狂吸金術曝光　英格蘭前隊長賭輸了！　紐約發祭品？

巴威才走！颱風「海神」生成 全台有雨午後下最大

《魔女宅急便》音樂劇首演啟程～　琪琪真的飛上舞台！感動好評一路延燒

黃仁勳愛店「花娘小館」出事　瓦斯罐爆炸1員工燒傷送醫

劉冠廷「典禮前收兒打氣」被融化 　感謝孫可芳「在她心裡我最棒」

立院經委會桃園考察　張善政爭取漁港升級與AI算力中心

桃園「小小軌道推廣員」　探索全台最深捷運站體與百年鐵道考古

「長河人力」專業領航　榮獲2026桃園市優良私立就業服務機構表揚

金門333人補位返台　軍機疏運臨時喊卡旅客失望

24年照顧16位寄養童！陳應興獲新北模範父親　侯友宜親道賀

新北市圖五股守讓堂推「暑光行旅」　6大主題打造夏日閱讀之旅

虎斑貓克服「馬尾症候群」康復　新北動保處助重生盼認養

巴威雨炸新竹21歲女「去露營」　騎車返家跌水溝死亡

38名育幼院裡6天5夜騎向國境之南　蘇清泉：勇敢出發就能抵達

活化台86橋下閒置空間　林俊憲爭取南區增設4座籃球練習架

輝達30年前曾差點破產　黃仁勳明將赴日本秋葉原「同框救命恩人」

日本住宿別貪便宜！他警告千萬別住「1房型」　30年老菸槍也投降

廁所變壁虎豪宅？女遊客如廁驚見「滿屋頂都是」嚇壞

4女大生騎車露營！她遭泥水沖倒「頭卡護欄」亡　目擊者還原現場

立院經委會桃園考察　張善政爭取漁港升級與AI算力中心

桃園「小小軌道推廣員」　探索全台最深捷運站體與百年鐵道考古

鼎泰豐認曾用致癌油「下架7款禮盒」　紅燒牛肉麵中鏢開放退費

《GTA 6》PC何時推出？前製作人曝「資源有限」：延後是商業策略

佀廣洋棄國民黨提名止血！羅友志曝選情變化：綠營投票率會成長

佀廣洋宣布放棄提名　國民黨桃園市黨部回應：暫不補提名

陳意涵問孫淑媚「身高」　安心亞誤會鬧笑話XD

地方熱門新聞

雨炸新竹21歲女露營返家　騎車跌落亡

中聯油風暴擴大！再增瓦城、鬍鬚張

金門333人補位返台

24年照顧16位寄養童　陳應興獲新北模範父親

虎斑貓克服「馬尾症候群」康復　新北動保處助重生盼認養

五股守讓堂推「暑光行旅」　6大主題打造閱讀之旅

桃園小小軌道推廣員　探索全台最深捷運站體

立院桃園考察　張善政爭取漁港升級與AI算力中心

長河人力榮獲　桃園市優良私立就業服務機構

中埔國中免費英語營開訓　70名學子受惠

基隆第二處語言治療中心啟用

台南草湖寮重劃區逢雨就淹陳亭妃要求1週內全面檢測排水系統

員林市長選舉　綠營徵召大明里長張政岳迎戰

38名育幼院裡6天5夜騎向國境之南　蘇清泉暖迎

更多熱門

相關新聞

快訊／被描述成十惡不赦壞孩子　佀廣洋宣布放棄國民黨提名

快訊／被描述成十惡不赦壞孩子　佀廣洋宣布放棄國民黨提名

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋深陷霸凌、網路簽賭等爭議，被要求退選聲音不斷。對此，佀廣洋今（13日）表示，自宣布參選以來，社會各界對他學生時期有許多質疑與批評，甚至把過去的他描述成十惡不赦的壞孩子，澄清後相關攻擊並未停歇，為了不讓個人的事件造成黨內同志、長官的困擾，更避免影響選戰布局，決定放棄中國國民黨提名。

「巴威」過境　桃園動員環保志恢復市容

「巴威」過境　桃園動員環保志恢復市容

車送修回不來！修車工偷開載妹還賣掉

車送修回不來！修車工偷開載妹還賣掉

桃園溪水暴漲沖斷唯一吊橋　露營區業者損失60萬

桃園溪水暴漲沖斷唯一吊橋　露營區業者損失60萬

颱風過境！張善政：清潔隊7／12加班收運垃圾

颱風過境！張善政：清潔隊7／12加班收運垃圾

關鍵字：

桃園小小軌道推廣員全台最深捷運站體

讀者迴響

熱門新聞

獨／王俐人拍「阿姨系露點寫真」 「原色全透明熟蜜桃不藏了」

寧可沒回饋！一堆人「堅持付現金」有原因

一堆人開房慌了「她是我老婆」　摩鐵員工曝真相

7-11毒油鮮食退款！沒報會員「1招快速查發票」　

即／台積電嘉義廠警衛墜溪3天結束搜救

女大生露營騎車返家　3友目睹跌水溝亡

徐克前妻施南生「細菌感染」過世享壽75歲

即／台中已婚所長出軌　小女警提分手被糾纏

挪威前鋒遭網暴　女友小孩被波及

身體出現三個警訊　真的該休息了

曼谷酒吧大火「焦屍扭曲變形」！原因曝

陸小六生虐死4隻浪浪！殘忍手法震驚全中國

即／川普：恢復伊朗封鎖！荷莫茲海峽收20%過路費

快訊／「海神」颱風生成　最新路徑曝

地瓜葉甩脂肪肝！他吃3個月肝指數降67%　醫曝最佳煮法

更多

最夯影音

更多
草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」
巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

巴威颱風登陸浙江　岸邊掀巨浪「吞民宅」

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

林內三大廚衛新品亮相 解決家庭最有感痛點

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

世界盃四強出爐！梅西姆巴佩爭金靴　法國奪冠機率第一　阿根廷進最多球卻有大隱憂

世界盃四強出爐！梅西姆巴佩爭金靴　法國奪冠機率第一　阿根廷進最多球卻有大隱憂

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面